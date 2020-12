Cuidar la vida sexual es casi tan importante como cuidar la relación emocional

FERNANDO GUEVARA 09/12/2020

Dejar que la vida sexual se enfríe en el matrimonio puede ser perjudicial para la pareja. La intimidad entre dos personas que comparten su vida, es normal que cambie con el tiempo, sin embargo, no debe desaparecer, es por eso que te diremos 5 consejos en la intimidad que pueden salvar un matrimonio.

Cuidar la vida sexual es casi tan importante como cuidar la relación emocional, ambas se complementan y forman una sola más fuerte y sólida. Por eso es importante trabajar para fortalecer la experiencia sexual durante el matrimonio.

5 consejos en la intimidad que pueden salvar un matrimonio

Aunque podría pensarse que dentro del matrimonio ya no existen obstáculos para una buena intimidad sexual, no siempre es así. Un estudio hecho por el US National Health and Social Life Survey, descubrió que el 20 por ciento de los matrimonios no tienen sexo.

Es por eso que hoy te damos 5 consejos para mejor la intimidad con tu pareja:

1. Prueba cosas nuevas

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Stony Brook, las parejas que intentan constantemente nuevas cosas juntos, que pueden incluir juegos sexuales y nuevas posiciones, mejoran la química romántica y tienen una mayor satisfacción de la relación que las parejas que siguen siempre la misma rutina.

Probar nuevas posiciones sexuales hace que el cerebro libere dopamina, la sensación de bienestar químico que mantiene la sensación de cariño de tu pareja.

2. Cumple tus fantasías al lado de tu pareja

José Bustamante, psicólogo especialista en sexualidad y pareja, miembro de la Academia de Sexología y Medicina Sexual, señala que el deseo sexual tiene su motor principal en la fantasía. Cuanto más fantasea una personas, más grande será el libido.

(Foto: WTF Online)

3. Atrévete a hacer cosas nuevas con tu boca

Una investigación realizada por la Universidad Estatal de Nueva York concluyó que el sexo oral no sólo es bueno para la salud general, sino que, les permite a las personas ser más felices.

4. Reinventa el sexo a lado de tu pareja

De acuerdo a Gail Saltz, autora de "The Ripple Effect", reinventar el sexo a lado de tu pareja puede generar un enorme cambio. En lugar de ser únicamente relaciones sexuales, podría ser la oportunidad de brindarse un estímulo mutuo. Prueben con lubricantes, juguetes o disfraces.

(Foto: La república)

5. Tener una buena comunicación con tu pareja

Una buena comunicación incluye también la actividad sexual, señala el hospital Sanitas. Es importante hablar sobre el sexo y durante la práctica del sexo. Ambos miembros de la pareja deben saber que le gusta al otro, cuáles son sus zonas erógenas, que es lo que les hace obtener más placer. La comunicación no sólo da confianza y evita poner barreras donde no necesariamente existen, sino que además potencia los momentos de intimidad. También ayuda a vencer tabúes o limites que han surgido de la falta de experiencia.

(Con información de: Soy Carmín y Hoy)