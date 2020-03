5 beneficios sexuales de que tu pareja tenga un pene pequeño

Se cree que un pene pequeño reduce la satisfacción sexual, pero en realidad, puede tener muchos beneficios en la intimidad

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 19/03/2020

19/03/2020 16:02 hrs.

No hay nada que cause más inseguridad en un hombre que el tamaño del pene y de hecho, existe una condición denominada micro pene en la que el miembro masculino mide menos de 7 centímetros en erección. ¿Esto afecta la vida sexual? Realmente no y hasta existen beneficios sexuales de tener una pareja con un pene pequeño.

Conoce como puedes aprovechar el tamaño del pene de tu pareja para tener encuentros sexuales más placenteros.

Beneficios sexuales de un pene pequeño

De acuerdo a Jamin Brahmbhatt, cirujano urólogo y co fundador de la Clínica PUR en Clermont, Florida, prácticamente todos los hombres viven obsesionados con el tamaño de su pene y si es pequeño, creen que no son capaces de satisfacer sexualmente a su pareja.

Según la Revista Británica de Urología (BJU por sus siglas en inglés), para que un pene se considere pequeño, debe medir menos de 9,16 centímetros en erección y si mide menos de 7 centímetros, es un micro pene.

Por su parte, investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Londres hicieron un estudio sobre el tamaño del pene donde encontraron que el tamaño promedio a nivel mundial era de 13,12 centímetros.

Sin embargo, el tamaño del pene no condiciona el placer sexual y hasta puedes obtener beneficios de tener una pareja con pene pequeño.

La Dra. Stefania Piloni, experta en sexualidad señala que hay 5 beneficios principales de tener sexo con un hombre con pene pequeño, pon mucha atención:

1. Erecciones más duraderas

Durante la erección, la sangre fluye por los cuerpos cavernosos del pene y si es un miembro pequeño, hay más probabilidad de que el pene se mantenga erecto por más tiempo porque no se pierde la estabilidad del flujo sanguíneo tan fácilmente como podría pasar con un pene grande.

2. Mejor sexo oral

Cuando la mujer le hace sexo oral al hombre puede experimentar cansancio en los músculos faciales después de un rato, pero si el pene de la pareja sexual es pequeño, será más fácil hacerlo y el cansancio tardará más en aparecer, por lo que es posible alargar la sesión oral.

3. Menos molestias vaginales

Tener sexo con un hombre con pene muy grande tiene la desventaja de causar un poco de dolor o ardor en la vagina, sobre todo si las relaciones sexuales fueron muy intensas. En cambio, cuando tu pareja tiene el pene pequeño, los movimientos no te causarán ninguna lesión o irritación postcoital.

4. Mejor sexo anal

Si se atreven a experimentar el sexo anal, un pene pequeño puede ayudar mucho, pues tus tejidos anales sufrirán menos traumatismos durante el acto. Solo sean muy cuidados con la higiene y siempre cambien el condón al pasar del sexo por atrás al sexo vaginal.

5. Conocerá mejor tu cuerpo

Como su pene no es el más grande de todos, tu pareja sentirá mayor compromiso a explorar todas tus zonas erógenas, incluyendo el cuello, las piernas, tus senos, tu espalda y por supuesto, tu clítoris. Un pene pequeño puede motivarlos más a darse el tiempo de algunos juegos sexuales antes de pasar a la penetración.

Un pene pequeño para nada condiciona el placer, así que sáquenle provecho y sobre todo, tengan en cuenta que el erotismo abarca mucho más que solo la penetración.

