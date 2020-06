5 beneficios de tener sexo en la posición de cucharita

Sexólogos coinciden en que la posición de cucharita es una de las posturas más placenteras en la intimidad

SUSANA CARRASCO 16/06/2020

16/06/2020 19:23 hrs.

Tener sexo en la posición de cucharita o spooning puede ser muy romántico y al mismo tiempo, excitante, pues permite un acercamiento con la pareja único y no solo eso, hay varios beneficios de poner en práctica esta postura en la alcoba.

A muchas parejas les encanta dormir entrelazados en esta posición, pero pocos saben lo excitante que puede ser tener sexo de esta forma, pues es sencillo y cómodo para ambos, además de que permite el contacto directo piel con piel.

Se pueden desencadenar emociones intensas debido a que la piel es el órgano más grande que tenemos y también es uno que nos permite recibir estímulos sexuales que elevan el deseo al máximo y al mismo tiempo, nos hacen sentir bienestar. Conoce todos los beneficios del sexo en posición de cucharita.

Sexo en posición de cucharita

Sari Cooper, directora de The center for love and sex en Nueva York, afirma a El Confidencial que el sexo en posición de cucharita sirve para estimular mejor el punto G, para quitar la timidez en aquellas personas que inician su vida sexual y también, para hacer sentir una mayor cercanía mediante el abrazo.

Hacerla es muy sencillo, pues simplemente requiere que ambos miembros de la pareja se acuesten de lado sobre una superficie sólida, como la cama, el piso o un sillón largo, preferentemente con quien vaya a hacer la penetración atrás. Se puede practicar sexo vaginal o sexo anal con esta postura, así que es ideal tanto para parejas heterosexuales como gay.

Se considera que la posición de cucharita es una de las mejores posturas eróticas por sus 5 beneficios principales:

1. Fortalece la unión de la pareja

Aunque no lo creas, sexólogos están recomendando la intimidad con esta postura debido a que ayuda a mejorar la relación de las parejas, no solo en el ámbito sexual, sino también a nivel emocional. Esto se debe no solo a que hay un mayor contacto piel con piel y que prácticamente tienen sexo abrazados, también a que la respiración de ambos se sincroniza, lo que relaja y favorece la excitación sexual.

El contacto físico tan cercano que ocurre con la posición de cucharita disminuye la presión arterial y envía al cuerpo el mensaje de que debe sentir bienestar.

2. Permite caricias y masturbación

Mientras ocurre la penetración, se pueden usar los dedos para acariciar las zonas erógenas de la mujer, principalmente los pezones o para masturbar con movimientos suaves su clítoris, haciendo que el orgasmo sea intenso y duradero para ella. De igual forma, la mujer o el miembro de la pareja que sea penetrado puede acariciar los glúteos del otro.

3. Sexo de larga duración

Otro de los beneficios de tener sexo en posición de cucharita es que el hombre puede durar más en el acto, pues ayuda a retrasar la eyaculación y a hacer que las sensaciones placenteras se prolonguen tanto como deseen.

De igual manera, como hay menor esfuerzo físico porque están acostados, es posible que ambos tengan un mejor desempeño sexual y se concentren solo en disfrutar de las sensaciones que les brinda esta postura.

4. Ambos controlan la intensidad

Aunque normalmente quien hace la penetración lleva el ritmo de los movimientos, esta postura permite que ambos guíen la velocidad e intensidad de la penetración, pues la forma en que mueven sus caderas puede coordinarse fácilmente hasta que logren el ritmo perfecto.

5. Sexo vaginal o anal

Dependiendo de las preferencias se puede tener sexo de la forma que más disfruten o si apenas se empieza a experimentar el sexo anal, esta postura puede ser una opción antes de intentar con la postura del perrito, ya que la penetración es más suave y menos profunda.

Ya sea que busquen tener sexo de manera más romántica o que estén buscando posiciones sexuales muy placenteras, tener sexo en posición de cucharita siempre será una buena idea, así que no dudes en intentarlo en tu siguiente encuentro sexual.

