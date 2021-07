5 actitudes que sabotean tu relación de pareja

A pesar de tener la seguridad de querer estar con alguien, es posible que en el fondo quieras huir y hacer todo lo posible porque se termine la relación.

¿Te sientes identificada? No te preocupes, en los siguientes párrafos te explicaremos por qué no puedes hacer que tus relaciones funcionen.

Actitudes que sabotean tu relación

Todos hemos pasado por dificultades para encontrar una pareja estable, pero si la chispa con cada prospecto que conoces se arruina al poco tiempo, es posible que tengas actitudes que sabotean tu relación, como:

1. Tienes estándares demasiado altos

Te mereces a alguien que valga la pena y que sea una buena persona, pero eso no significa que debas ser demasiado exigente o que descartes a buenos candidatos solo por pequeños detalles.

Cuando lo haces, no te das la oportunidad de conocer bien a una persona solamente porque no es exactamente como lo imaginaste, por lo que nunca descubres si se trata de una persona interesante o con cualidades que no pensabas que fueran tan atractivas.

2. Huyes ante los primeros problemas

Las relaciones tienen momentos hermosos, pero también sus complicaciones y ahí es donde se pone a prueba realmente el vínculo. Si abandonas la relación en cuanto las cosas se ponen difíciles, sin duda estás saboteando la relación.

Dejar al otro cuando se presentan las primeras peleas o los conflictos normales de cualquier relación no es una buena señal.

3. Solo te enfocas en lo malo

Nadie es perfecto, ni siquiera tú, así que si te la pasas viendo los defectos de la otra persona y siempre piensas que es insuficiente a pesar de que te la pases bien a su lado, ten por seguro que la relación no tendrá mucho futuro con esa persona y con nadie más.

Si para ti todo está mal, es probable que tengas muy malas actitudes con tu pareja y que hasta le reproches no ser lo que esperabas.

Malas noticias: la realidad es que quien tiene que trabajar en su interior para ser una mejor persona eres tú.

4. Comparas y vives en el pasado

Otra de las actitudes que sabotean una relación sin duda es creer que nunca encontrarás a alguien tan bueno como tu ex, por lo que te la pasas comparando a esta nueva pareja y mantienes el contacto con las personas con las que te involucraste en el pasado.

Recuerda que estar atado al pasado es la principal causa de no poder ser feliz en el presente.

Por otro lado, si consideras que tu relación no es tan “perfecta” como aparenta ser la de tus amigos y te empeñas en reprocharle a tu pareja que las cosas podrían ser mejor, el resultado será una ruptura inevitable.

Este tipo de sabotaje puede ser muy desgastante para ambos, así que lo mejor es que te enfoques en pensar que cada pareja es única y que muchas veces, lo que se ve desde el exterior no es la realidad.

5. No creas intimidad

¿No compartes con tu pareja tus sentimientos más profundos, tus manías o evitas la convivencia con la familia y amigos? Esto significa que mantienes tu relación aislada de otros aspectos de tu vida íntima, lo que evita crear vínculos fuertes con esa persona.

Si te sientes identificada, es momento de pensar por qué no quieres incluir a tu pareja en esa parte de tu vida. Podría indicar que simplemente no es la persona indicada para ti o que no estás lista para una relación con futuro. Recuerda que cuando se quiere estar con alguien, no hay miedos de involucrarse por completo.

Las actitudes que sabotean tu relación pueden ocurrir sin que te des cuenta, así que detente un momento y analiza tu comportamiento, pues generalmente son resultado de malas experiencias en el pasado, miedos e inseguridades. Trabaja en ti mismo y sé la pareja que a ti te gustaría tener.

