5 actitudes que arruinan el sexo sin darte cuenta

Si tus encuentros íntimos son cada vez menos o ya no son tan satisfactorios como antes, probablemente sea por las actitudes que arruinan el sexo

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 04/06/2020

04/06/2020 19:04 hrs.

Al estar en pareja muchos no se dan cuenta que pueden empezar a desarrollar algunas actitudes que arruinan el sexo y que, con el tiempo, van desgastando la relación al punto de que los encuentros íntimos se desean cada vez menos.

Tanto hombres como mujeres pueden tenerlas y es importante corregirlas de inmediato antes de que causen estragos en la pareja y, sobre todo, en la vida sexual.

En la mayoría de los casos, estas actitudes responden a inseguridades personales y a la falta de límites que hay en la relación, lo que poco a poco va terminando con el deseo y la conexión emocional entre ambos.

Actitudes que arruinan el sexo

Cuando inicia una relación, los encuentros íntimos suelen ser maravillosos, siempre espontáneos y muy apasionantes, pero con el paso del tiempo esa chispa se puede ir perdiendo no solo por la rutina, sino por algunas actitudes que arruinan el sexo.

Lo peor es que no nos damos cuenta que las tenemos hasta que la vida sexual ya está muy deteriorada, por lo que es importante aprender a reconocerlos desde los primeros indicios. No se trata de que siempre quieran tener sexo, sino de que no permitan que las siguientes actitudes arruinen los encuentros que tengan:

1. Criticar el cuerpo del otro

Si durante la intimidad estás más al pendiente de los "defectitos" en el cuerpo de tu pareja, ten por seguro que, en algún momento, ya no va a desear estar contigo, pues tu actitud solo lastima su autoestima. Nadie es perfecto y tu tampoco, así que en lugar de criticar trabajen juntos para mejorar su salud y, por ende, su físico.

2. Quejarte de tus "defectos"

Este es el otro lado del primer punto y es otra de las actitudes que arruinan el sexo pues, así como es molesto que alguien se la pase criticando el físico ajeno, también lo es quien constantemente se queja de las imperfecciones propias. Recuerda que si tu pareja desea estar contigo es porque te ama y siente mucha satisfacción, así que lo último de lo que estará pendiente es de si tienes gorditos o un par de estrías.

Si hay algo de ti que no te gusta, trabaja para mejorarlo de forma saludable.

TAMBIÉN LEE: 5 posiciones románticas para disfrutar más hacer el amor

3. Chantajear

Condicionar las relaciones sexuales para que la pareja haga algo que quieres o presionarlo para que cumpla con algo que no desea sin duda puede arruinar el sexo poco a poco, así que evita estas actitudes. Si tu pareja solo accede a ciertas cosas a cambio de tu cuerpo, algo anda muy mal en la relación.

4. Tener distracciones

No hay nada más molesto que interrumpir un momento de intimidad por pendientes del trabajo o de la familia, especialmente si ya no tienen tanto sexo como al principio. Pensar en otras cosas durante esos momentos de unión como pareja evitará que tengas satisfacción sexual y hará que tu pareja se sienta abandonada o poco importante, lo que marcará el inicio de la distancia entre los dos.

5. Fingir placer

Según un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior, el 58,8% de las mujeres heterosexuales de entre 18 y 94 años ha fingido el orgasmo al practicar sexo con una pareja. En cuanto a los hombres, varios sondeos indican que, aunque en menor proporción, ellos también fingen el clímax, pues se estima que el 21,2% de los hombres ha simulado el orgasmo alguna vez.

Fingir los orgasmos en cada encuentro sexual es una pésima idea, porque no le estás diciendo a tu pareja lo que realmente deseas en la intimidad y, por ende, nunca van a encontrar la verdadera satisfacción sexual. Cuando finges el placer no disfrutas del sexo y sin darte cuenta, empiezas a volverlo una experiencia muy aburrida para los dos. Dense tiempo de hablar sobre lo que les gusta y lo que no y si ni quiera eso pueden hacer, es que hay problemas más serios de pareja que deben resolver.

Las actitudes que arruinan el sexo a veces pueden parecer muy inocentes, pero poco a poco van disminuyendo el deseo y los orgasmos, lo que sin duda terminará por destruir su relación.

SIGUE LEYENDO: Punto A femenino, el secreto para más lubricación y orgasmos múltiples