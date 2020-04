Aunque muchos creen que son expertos, la realidad es que suelen cometer las acciones que hacen a un hombre malo en la cama

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 24/04/2020

24/04/2020 15:46 hrs.

Muchos se creen expertos en el sexo, pero la realidad es que no todos saben realmente cómo complacer a su pareja. Si no estás segura de si este es el caso de tu amante, te decimos cómo identificar las 5 acciones que hacen a un hombre malo en la cama.

Hombres y mujeres funcionan diferente en la intimidad y aunque cada persona tiene preferencias muy específicas, expertos señalan que puede observarse un patrón parecido entre cada género.

Acciones que hacen a un hombre malo en la cama

Tener sexo satisfactorio de manera constante, es fundamental para mantener una buena salud y, de hecho, la psicóloga y sexóloga Laura Morán, dijo a Infosalus que el placer sexual ya sea compartido o individual, puede ser una fuente de bienestar físico y psicológico.

Algunos de los principales beneficios de una vida sexual satisfactoria son: mejora en el aspecto de la piel, alivio de algunos dolores, mejor salud bucal, huesos más fuertes, tensión arterial controlada, una vagina saludable y menos riesgo de cáncer de próstata.

Pero cuando no se obtiene placer en la intimidad y nuestra pareja tiene un mal desempeño sexual, nos perdemos de todos estos beneficios, por lo que es importante corregir las acciones que hacen a un hombre malo en la cama:

1. Descuida el trato hacia la pareja

Excitar a una mujer empieza desde antes de quitarle la ropa, así que es fundamental que exista un ambiente y una conversación previa que sea estimulante. Si tu pareja no te dice cosas seductoras, te hace caricias o te dice lo mucho que te desea antes del encuentro sexual, probablemente no puedes esperar mucho en la alcoba.

TAMBIÉN LEE: Dónde está el punto G y otras dudas más buscadas de sexo

2. No pone atención a su aspecto

Muchos hombres exigen a las mujeres que se depilen, que usen ropa interior sexy o que huelan bien para mantenerlos excitados y con deseo sexual, pero ellos también deben cumplir con una buena higiene. Así que fíjate en que tu pareja tenga manos y uñas limpias, ropa interior limpia y una limpieza corporal adecuada, sino el momento de pasión se arruinará inmediatamente.

3. No se toma el tiempo para el juego previo

Sin duda, las mujeres no pueden tener orgasmos simplemente con la penetración, así que una de las señales más claras de que un hombre es malo en la cama es que no se tome el tiempo para el juego previo, es decir, que vaya directo a la relación sexual y no se preocupe por excitarte primero con caricias, besos apasionados, estimulación del clítoris y hasta sexo oral.

4. Piensa en masculino

Otra de las acciones que hace a un hombre malo en la cama es que crea que las mujeres se excitan de la misma forma que ellos, es decir, con estimulación visual y genitales. Aunque sí puede haber excitación viendo algo erótico, las mujeres somos más sensuales, priorizamos el sentido del tacto, el olfato y hasta el oído, así que un buen amante intentará elevar el deseo sexual de su pareja tomando en cuanta todos estos aspectos.

5. Solo preocuparse por su orgasmo

El sexo deben disfrutarlo ambos miembros de la pareja, por lo que debes salir corriendo si un hombre simplemente obtiene su propio placer y no se preocupa por complacerte a ti. Hay quienes incluso simplemente eyaculan y se levantan de la cama al instante, ignorando por completo el placer de la mujer. Recuerda que las parejas sexuales que realmente te darán sexo satisfactorio, se asegurarán de que tu también hayas llegado al clímax.

Algunas de estas acciones que hacen a un hombre malo en la cama pueden corregirse con la comunicación en la pareja y ambos deben esforzarse por mejorar su desempeño sexual, pero si de plano no le interesa tu placer, es mejor decirle adiós.

SIGUE LEYENDO: ¿Por qué una mujer decide fingir un orgasmo?