5 acciones para tener mejor sexo en cuarentena

Algunas acciones pueden hacer que la dinámica de pareja en el dormitorio no sea del todo satisfactoria. Aprovechen estos días para mejorar sus encuentros.

25/04/2020 20:18 hrs.

Lo cierto es que en cuestiones de placer y pareja no todo está dicho y si quieres mejorar los encuentros íntimos, incluso durante la cuarentena, esto es para ti. Te presentamos 5 accciones que pueden limitar el placer en el dormitorio. ¡No te aburras!

5 cosas para lograr un encuentro íntimo más placentero (aún durante el confinamiento)

El sexo tiene muchos más beneficios que simplemente el orgasmo. Se dice que el acto sexual alivia el dolor, elimina el estrés y disminuye la presión arterial, entre otras cosas que pueden mejorar tu salud y claro, la de tu pareja también.

Pero cuando no obtenemos el placer en la intimidad y nuestra pareja tiene un "mal" desempeño sexual, nos perdemos de todos esos beneficios, por lo que es importante la comunicación.

1) ¿Quién inicia las relaciones sexuales?

Todo comienza con un primer paso y en palabras del profesor de psicología en la Seattle Pacific University, Les Parrot, no iniciar el sexo es uno de los mayores errores que podemos cometer tanto hombres como mujeres.

"La mayoría de los chicos sienten que siempre son los iniciadores y eso establece un desequilibrio en la escala de la pasión en la relación", dice Parrot.

Sus palabras son apoyadas por la doctora en psicología, terapeuta psicosexual, profesora en la Universidad de Nueva York y profesora en las universidades de Yale y Princeton, Ruth Westheimer, quien comenta que los tiempos han cambiado:

"Solían pensar que las mujeres estaban menos interesadas en la actividad sexual y ya no quiero decir eso. Creo que hay mujeres que están tan interesadas en el sexo como los hombres".

2) Sentirse cómodos con su aspecto:

"Los hombres quieren que sus esposas se abandonen en el juego sexual, y eso no es probable si hay ansiedad por preocupaciones físicas", dice Parrott. Tanto mujeres como hombres no quieren que digas "ay, me salió un granito" o "me veo gorda (0)", quieren desinhibición y ¿por qué no?, atrevimiento. La preocupación por no verse sexys puede arruinar el momento con estas inseguridades.

3) No hay sintonía:

¿Estás disfrutando el momento con tu pareja realmente?, ¿hay consentimiento? y ¿quién le quitó la ropa a quién? El instante es de las dos personas y, ¿qué les cuesta poner un poquito de su parte a cada uno? El que no exista iniciativa es un punto que puede causar aburrición y "matar" el momento.

4) Creer que el sexo lo es todo:

En realidad existen otras preocupaciones más allá que "tener sexo", incluso si tienes la idea de que un hombre siempre quiere sexo, puedes estar cometiendo generalizaciones nocivas para la relación. No, los hombres no siempre quieren sexo y no, las mujeres tampoco, todo está en conocer realmente a la pareja y escucharse:

"Es tan impactante [para las mujeres] que simplemente no lo creen", explica la doctora en psicología y antropóloga cultural de la Universidad de Rutgers, Helen Fisher, sobre la reacción que muchas mujeres tienen cuando su pareja dice que no están de humor para tener relaciones sexuales.

"Saben que no siempre están interesados en el sexo, pero aun así aman al hombre. Cuando descubren que no quiere tener relaciones sexuales, piensan: "no me ama". No es verdad. Simplemente no quiere tener sexo ", comenta Fisher.

La relación es de dos y así como a las mujeres pueden no llegar a querer tener sexo, los hombres tienen momentos en el que lo único que quieren es que ya se termine el día.

No se puede forzar a otra persona. Está bien que haya pasión, pero si tu pareja intenta forzarte a tener relaciones cuando no te sientes de humor y te reclama porque no quieres con la excusa de que "no hay amor", entonces aléjate. Hombres y mujeres tienen que comprender que hay veces en que simplemente alguno no estará de humor. El consentimiento tiene que venir de ambas partes.

Foto: piqsels

5) Descuidan el trato hacia su pareja

Excitar a una mujer o a un hombre empieza desde antes de quitarle la ropa, así que es fundamental que exista un ambiente y una conversación previa que sea estimulante. Si tu pareja no te dice cosas seductoras, te hace caricias o te dice lo mucho que te desea antes del encuentro sexual, probablemente no puedas esperar mucho en la habitación.

