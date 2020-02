4 tips para mejorar tu vida sexual

La penetración no es lo único con lo que puedes causar placer...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 15/02/2020

15/02/2020 18:33 hrs.

Seamos sinceros: si deseas tips reales y prácticos para mejorar tu vida sexual y buscas en la pornografía, no vas a tener mucho éxito. En primera, las personas que participan en esas cintas se preparan físicamente y acuden a los gimnasios más de una vez a la semana y en segunda, el sexo en la vida real puede incluir situaciones vergonzosas o momentos que difícilmente se muestran en la pantalla de tu computadora (o celular).

Pero no te preocupes, no todo está perdido... resulta que sí puedes aprender uno que otro truco de los videos eróticos.





Foto: pxhere.com





4 tips sobre sexo que puedes aprender de las películas porno:

En una entrevista para Muscle&fitness, la estrella porno Lea Hart dio unos consejos que puedes tomar de las cintas y algunos de ellos tienen mucho sentido:

1) Concéntrate en el juego previo:

"la mayoría del porno es dos minutos de juego previo y 'ya estamos en la acción'. Eso no es lo que pueden hacer los cuerpos de muchas personas. La mayoría de las producciones no muestran el proceso de lubricación, pero hay mucho que involucrar en la preparación que se considera socialmente poco atractivo. Eso es súper importante, pero no es una expectativa real.

Los cuerpos son muy quisquillosos a veces y algunos de ellos requieren mucha preparación; Necesitan diferentes niveles de atención. Mucha gente, especialmente las personas que no tienen mucha experiencia sexual, pueden mirar pornografía y pensar: 'Está bien, así es como se supone que debe suceder'. No lo es, ponte los juegos previos y escucha lo que ella y su cuerpo te dicen", comenta Hart.

De acuerdo con el licenciado en neurociencia y antiguo editor de Psychology Today, Matthew Hutson, la duración promedio de los juegos previos de 2360 mujeres checas que fueron entrevistadas fue de 15.4 minutos.

¡No lo apures!

2) Juega de manera segura en la cama:

En palabras de Hart, el consentimiento y la seguridad son sexys: "No puedo enfatizar lo importante que es pedir el consentimiento de alguien. Y puede convertirse en charla sucia o juego previo. Si tienes dudas acerca de preguntarle a tu pareja, por ejemplo, "Me gustaría probar anal" o "Me gustaría probar este juguete", puedes incorporarlo en una conversación previa.

Existe una cultura en torno a la sensación de que pedir consentimiento es poco atractivo, clínico y difícil de hablar, pero sé que muchas personas, especialmente las mujeres, se sienten mucho más cómodas y realmente bien con su pareja cuando saben que 'los estamos revisando´.

Soy una gran defensora de la desestigmatización de preguntar sobre cosas que pueden ser un poco vergonzosas para hablar porque muchas veces, no terminan siendo vergonzosas. Además, es una señal de profesionalismo.

'¿Te gusta este?' o ´¿Quieres que siga?´, eso puede ser realmente caliente", agrega Hart.





Foto: pixabay.com





3) No quieras convertirlo en un maratón:

"Si el sexo fuera como el porno, todos los hombres podrían mantenerlo durante horas a través de múltiples escenas y posiciones. Sin embargo, eso ni siquiera está remotamente cerca de la realidad.

La gente, especialmente los tipos, piensan que entrar al porno es un trabajo realmente fácil, pero en realidad es realmente difícil físicamente. Ese nivel de resistencia sexual se normaliza en el porno, pero es importante no cumplir con esos estándares.

Tener relaciones sexuales como una estrella porno podría sonar como un objetivo valioso, pero es poco práctico, y no es lo que las mujeres están buscando", detalla Hart.

Un estudio publicado en The Journal of Sex Medicine que se enfocó en estimar el tiempo promedio hasta la eyaculación e involucró a 500 parejas de todo el mundo que se cronometraron para tener relaciones sexuales durante un periodo de cuatro semanas usando un cronómetro, encontró que hubo una gran cantidad de variación.

"La distribución de la latencia de la eyaculación intravaginal (IELT) en los cinco países fue sesgada positivamente, con un IELT mediano de 5.4 minutos (rango, 0.55-44.1 minutos). La mediana de IELT disminuyó significativamente con la edad, de 6.5 minutos en el grupo de 18-30 años, a 4.3 minutos en el grupo de más de 51 años (P <0.0001). La mediana de IELT varió entre países, con el valor medio para Turquía siendo el más bajo, es decir, 3.7 minutos (0.9-30.4 minutos), que fue significativamente diferente de cada uno de los otros países. La comparación de hombres circuncidados (N = 98) y no circuncidados (N = 261) en países que excluyen Turquía dio como resultado valores medios de IELT de 6.7 minutos (0.7-44.1 minutos) en circuncidados en comparación con 6.0 minutos (0.5-37.4 minutos) en Hombres circuncidados (no significativo). El valor medio de IELT no se vio afectado por el uso del condón", se lee en dicha investigación.

4) Comunica lo que quieres: La comunicación es una parte importante para tener un buen sexo. Hablar sobre cómo se podrían tocar mejor, los matices e incluso las fantasías sexuales ayuda a mantener las cosas abiertas entre los dos involucrados e incluso los puede auxiliar cuando se pierdan o no sepan qué hacer.

"La comunicación es muy clave y muy subestimada. Deberías poder decirle a tu pareja, 'Me gustaría que me hicieran esto' o 'Este es el tipo de juego previo que le gusta a mi cuerpo'. Puede parecer una conversación realmente caliente y humeante antes del sexo. No tiene que ser clínico. Para mí, no hay nada mejor que escuchar a alguien preguntarme: '¿Te gustaría que te haga X, Y, Z?'", dice Hart.

Recuerda que todo juega y que al igual que en la escuela cuando no entendías un tema, es mejor alzar la mano y preguntar, que quedarte con la duda y hacer las cosas mal.

¿Sencillo, no? Te sorprenderías de saber cuántos no lo hacen por ego, prepotencia o por pena...





Con información de muscleandfitness.com, psychologytoday.com, .ncbi.nlm.nih.gov, healthline.com