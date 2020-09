4 reglas básicas para hablar sobre sexo con tu pareja

Para muchos es muy difícil hablar de sexo con la pareja, pero no debería ser así, pues basta con seguir algunas reglas básicas

SUSANA CARRASCO 02/09/2020

02/09/2020 19:02 hrs.

Hablar sobre sexo con tu pareja es algo que debería ser completamente normal, pero no es tan sencillo como parece ni debe tomarse a la ligera, de hecho, podría influir en gran manera en la forma en que disfrutan de su vida sexual, así que es indispensable que sepan cómo abordar este tema tan complejo.

Los problemas sexuales pueden ser difíciles de hablar, ya sea por pena, por poca confianza o simplemente porque no queremos herir a la pareja, pero en muchos casos, esos problemas son causados por la falta de comunicación o por evitar el tema.

(Foto: Freepik)

Pero no poder hablar de sexo con la pareja no es algo que solo a ti te pase, es un conflicto que tiene un origen cultural, donde expresar los deseos, miedos y otras necesidades en la intimidad es mal visto. Así que toma nota y aprende las reglas básicas para comunicarte con tu amante sobre este tema.

Cómo hablar de sexo con la pareja

Tener una vida sexual rutinaria y poco satisfactoria se relaciona mucho con la falta de comunicación con la pareja y no debería ser así, pues para tener una conversación al respecto, solo hay cuatro reglas fundamentales que se deben seguir:

1. No lo hablen en la cama

Abordar las necesidades sexuales o peor, los problemas o inconformidades que hay en la intimidad es un tema sensible, por lo que hablarlo estando en la cama es un grave error. Al respecto, la psicóloga Laurie Watson, explica en un artículo de Psychology Today retomado por El Confidencial, que lo ideal es planear la charla y platicar en un lugar tranquilo, como un café. No debes empezar a hablar de golpe, se debe explicar antes a la pareja y no como algo negativo, sino más bien usando frases como "quiero hablar de cómo podemos aumentar nuestra actividad sexual, ¿podemos vernos en un café?"

(Foto: Pexels)

2. No divagues

Sabemos que es un tema difícil o hasta incómodo, pero empezar a divagar o darle muchas vueltas al asunto no ayudará, así que simplemente empieza a decir lo que sientes, de forma tranquila y haciendo énfasis en lo importante, no busques abordar todos sus problemas de un solo golpe. Lo ideal es resolver las necesidades sexuales poco a poco y teniendo distintas charlas para abordar cada una de las problemáticas.

3. Evita reclamos

Hablar de sexo con la pareja y expresar las necesidades sexuales no significa que vas a hacer reclamos o que le vas a exigir al otro que cumpla con algo que no puede, el objetivo es entender mejor a tu compañero de cama, sus necesidades y expresarle las tuyas de manera clara. Por ejemplo, pueden hacer preguntas como ¿cuál es la hora del día en la que sientes más deseo sexual? O ¿cómo te gusta que inicie el acercamiento, con palabras o contacto?

(Foto: Freepik)

No hay que echar en cara todas las veces que no se logró una satisfacción completa, sino explicar por qué sucedió y hacer énfasis en cómo pueden solucionarlo, de lo contrario, solo empeoran los problemas y habrá cada vez menos ganas de tener encuentros placenteros.

4. Hazlo con tacto

Esto tiene que ver directamente con el punto anterior y es muy importante tenerlo en cuenta, pues la plática es para poner sobre la mesa las necesidades y luego, hacer sugerencias, no es un buzón de quejas, así que ahórrate los insultos y las comparaciones y haz comentarios sobre los aspectos positivos de su vida sexual juntos, luego sugiere lo que te gustaría agregar o las ideas que tienes para mejorar su experiencia.

Puedes decir cosas como "me gusta cómo jugueteamos antes del sexo y creo que sería sexy si intentaras quitarme la ropa lentamente", escucha lo que dice tu pareja y luego pregúntale sobre sus sugerencias para hacer el inicio de los encuentros más sensuales y excitantes.

(Foto: Pexels)

¿Lo ves? Hablar de sexo con la pareja no debe ser algo incómodo si lo haces respetando estas reglas, recuerda que, aunque te de mucha pena, es un tema que deben que abordar y que no tiene nada de malo, al contrario, es la clave para no hacer sus encuentros aburridos ni incómodos, sino llenos de placer y momentos eróticos.

