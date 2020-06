De acuerdo con un estudio, las relaciones a distancia alcanzan mayor intimidad que las presenciales, pero es necesario que las personas estén de acuerdo

ADRIÁN AGUIRRE 13/06/2020

13/06/2020 11:43 hrs.

El confinamiento causado por el nuevo coronavirus covid-19 ha hecho que muchas parejas no puedan estar juntas y algunas personas se preguntan cómo pueden saber si su compañero/a les está siendo fiel mientras están separados.

Las relaciones a distancia pueden parecer complicadas debido a que no hay esa interacción entre las dos partes, pero un estudio publicado en el Journal of Communication sugiere que las relaciones románticas de larga distancia son de igual o incluso de más confianza y satisfacción que sus contrapartes geográficamente cercanas.

"El presente estudio diario probó un proceso de mejora de la intimidad, en el que las parejas larga distancia (LD) participan en auto-revelaciones más adaptativas y forman percepciones de relación más idealizadas que las parejas geográficamente cercanas (GC) en la búsqueda de la intimidad a través de varios medios interpersonales", menciona este journal.

¿Cómo puedes confiar a tu pareja a distancia? aquí te lo decimos.

4 claves para confiar en tu pareja a la distancia:

"Pareciera que todo es más simple ahora debido a la tecnología, pero pregúntele a cualquiera que esté en una relación a larga distancia: la tecnología no puede compensarlo todo. La falta de proximidad física regular todavía parece hacer que muchas relaciones de larga distancia sean tan difíciles emocionalmente como siempre", explica la doctora Andrea Bonior.

Por ello, aquí te dejamos 4 claves para confiar en tu pareja a la distancia:

1) Ten comunicación: Calidad más que cantidad. Piensa que la distancia rompe la monotonía de estar juntos siempre. Las videollamadas son una buena opción para comunicarse, ya que permiten que las personas se puedan ver, pero al no estar físicamente juntas, lo que salga de tu corazón tiene que ser auténtico. Cuando hablen de esta manera, procura ser totalmente sincera para que la otra persona sepa lo que sientes y no haya malinterpretaciones o malentendidos. Contar lo que se hizo en el día también es clave.

2) Piensa que no todo eres tú: ni todo es la otra persona. Ten en cuenta que la pareja puede tener momentos de diversión, sin que eso signifique una traición o una infidelidad. El ser posesivos es malo en una relación y las otras personas también quieren hacer cosas que les gusten.

La distancia también te lo permite a ti. Si quieres ver una película que no habías tenido la oportunidad de ver, puedes hacerlo. Si quieres descansar y dormir todo el día, también, siempre y cuando no te encuentres en horario laboral. Las relaciones son de dos personas y no nada más de una.

3) Deja que los detalles "aburridos" se conviertan en una conexión: En palabras de Bonior, omitir los detalles pequeños no es buena idea, ya que comunicarlos ayuda a mantener a las dos personas cerca.

"Es fácil separarse si no tienes idea de cómo es el ritmo diario de vida de tu pareja: ¿Con quién hablan en la hora del almuerzo? ¿En qué podcasts están ahora? ¿Qué han estado probando para cenar? ¿Cómo han estado redecorando su habitación? ¿Quién los ha vuelto locos en el trabajo? No cometa el error de pensar que los detalles "aburridos" de su día deberían ser un misterio para su pareja", apunta la especialista. Ahora bien, no se trata de controlar lo que hace la otra persona, sino de comunicarse cosas que se dirían en una conversación normal entre ustedes:

"Hoy hablé con mi jefe en el almuerzo y me encargó hacer esto para pasado mañana...", "Anoche escuché un podcast sobre deportes que me gustó mucho porque..."

¿Ves a lo que nos referimos?

4) No dejen que la distancia apague el "fuego": si se sienten con ganas de tener relaciones sexuales, las videollamadas también pueden ser un gran punto a favor. Tener sexo por teléfono es posible y puede unirlos más debido a la intimidad del acto.

