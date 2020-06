3 tips para que tu pareja se vuelva a enamorar de ti

Se trata de tres pasos que pueden parecer simples, pero que muchas veces no se toman debido al orgullo o a el dolor del momento

Muchas veces las parejas dejan de tener sentimientos entre ellos debido a la falta de motivación, acción y lo rutinario de la relación. Sin embargo, no todo está perdido, porque puedes hacer que ESA persona se vuelva a enamorar de ti... si es que de verdad quieres hacerlo.

Una de las cosas que ha dejado la pandemia es que muchas parejas no puedan verse, lo que ofrece tiempo para pensar si se quiere continuar con la pareja o si deciden terminar ese vínculo sentimental que los une.

¿Cómo puedo hacer que mi pareja se vuelva a enamorar de mi?

3 tips para hacer que mi pareja se vuelva a enamorar de mí:

1) Trata a tu pareja con amabilidad: La doctora Lisa Firestone dice que por más simple que parezca, la amabilidad es la clave para permanecer enamorado.

"La investigación ha demostrado que tomar más acciones amorosas en realidad te hace sentir más enamorado. En cualquier interacción con su pareja, ya sea personal o práctica, trate de ser amable en cómo se expresa. Esto suaviza a tu pareja, incluso en momentos de calor", señala la especialista.

2) Enfrenten lo que les está haciendo daño: El psicoterapeuta Franklin Porter menciona que enamorarse de una persona o volverse a enamorar de ella es un acto intencional.

"Las relaciones se vuelven obsoletas en general porque la pareja evita enfrentar el problema", sugiere Porter.

3) Cambia comportamientos: Sí, no es fácil, pero si la otra persona está dispuesta a realizar un cambio en sus conductas que te molestan, tú también deberás hacerlo por esa persona. Si eres muy impulsiva, por ejemplo, trata de no serlo, respira y dile las cosas de otra manera a tu pareja. Intenta no repetir los errores que has cometido y que causaron que perdiera interés en ti.

La comunicación es fundamental para la vida y en las relaciones también lo es. Se trata de la unión de dos personas, no nada más de una y sus intereses.

Piénsalo. Piénsenlo. Y decidan.

Todo tiene solución...