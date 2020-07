3 señales de que tu primera cita fue un éxito

La forma en la que reaccione la pareja después de la primera cita te dirá lo que necesitas saber...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 02/07/2020

02/07/2020 21:44 hrs.

La mayoría de las personas llegan a su casa después salir con la persona que les gusta y se preguntan: "¿Cómo saber si me fue bien en mi primera cita?".

De hecho, la frase "solo tienes una oportunidad para causar una primera impresión" es cierta en algunos sentidos y en el caso de las citas, no se queda atrás, pues tu primera cita puede marcar el inicio de una relación con la persona de tus sueños o que de plano ya no te conteste los mensajes.

¿Cómo saber si mi primera cita fue un éxito? Presta atención a lo que hiciste y a estas señales.

Puedes leer: ¿Tus citas suelen perder interés en ti? Lee esto

¿Cómo saber si me fue bien en mi primera cita? 3 señales que te lo dirán

1) Te sigue hablando después del encuentro: Sencillo, ¿no?, pero hay veces que las cosas no salen como queremos y después de la primera cita, el otro involucrado deja de contestar nuestros mensajes.

Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia, y el ghosting es una de las maneras en las que se demuestra.

¿Qué es el ghosting? Se trata del momento en el que alguien que crees que se preocupa por ti, ya sea un amigo o alguien con quien estás saliendo, desaparece de tu contacto de un momento a otro sin dar ninguna explicación. No hay llamadas telefónicas, no hay correos, ni siquiera mensajes de texto de esa persona hacia ti.

"Las personas fantasmas se centran principalmente en evitar su propia incomodidad emocional y no piensan en cómo hace sentir a la otra persona. La falta de conexiones sociales mutuas para las personas que se conocieron en línea también significa que hay menos consecuencias sociales de abandonar la vida de otra persona. Cuanto más sucede, ya sea para ellos mismos o para sus amigos, más personas se vuelven insensibles y es más probable que se lo hagan a otra persona", explica la doctora Jennice Vilhauer.

¿Cómo saber si mi primera cita fue un éxito? Si la primera cita fue un éxito, puedes esperar un mensaje que invite a salir de nuevo o algo que te indique que quiere saber de ti y platicar contigo.

2) Si hay un beso: ¿Recuerdas lo que te dijeron de que no debes besar a alguien en tu primera cita? Pues puede que hayan estado equivocados...

¿Cómo saber si me fue bien en mi primera cita? Si la primera cita fue un éxito y ambos se gustan, pasarán un momento increíble y después unirá sus labios con los tuyos y sonreirá o reirá tímidamente. Si no lo fue y se aburrió de ti, simplemente te dará las gracias y se irá.

También te puede interesar: 5 ideas que te ayudarán a conseguir una segunda cita

3) Si quedaron de volverse a ver: Un beso puede decir mucho y si no se dio, quizá pensarás que lo hiciste mal, pero cada persona va a su ritmo. ¿Cómo saber si mi primera cita fue un éxito? Si no sucede el beso pero te manda mensaje de que quiere verte de nuevo, también es buena señal. Piénsalo de esta manera: si te aburrieras en algún lugar, ¿volverías a ir con gusto? No, ¿Verdad?

El tiempo de las personas es muy valioso y si te dice que desea volver a estar contigo, será una señal de que tu primera cita fue un éxito.