3 factores que hacen que un orgasmo no se sienta tan bien

Los orgasmos no siempre son una explosión de placer sexual y bienestar, hay casos en que no se sienten tan bien como se piensa

SUSANA CARRASCO

29/05/2020

29/05/2020 18:50 hrs.

La palabra orgasmo siempre nos hace pensar en un momento de mucho placer sexual al que, de hecho, muchos aspiran a llegar durante sus encuentros íntimos, pero alcanzarlo no siempre es sinónimo de disfrutar, un estudio revela que hay personas que sufren y que no la pasan nada bien cuando lo experimentan.

Conoce los factores que pueden hacer que llegar al clímax no se sienta tan bien durante las relaciones sexuales.

¿Qué hace que un orgasmo no se sienta tan bien?

Los orgasmos no siempre son esa explosión de placer y bienestar que nos han dicho, en algunos casos, puede ser algo que genere cierta incomodidad y así lo explica un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior, donde científicos de la Universidad de Queen en Canadá, encontraron que existe una clase de éxtasis sexual que muchos no desean porque los hace sentir culpables o hasta avergonzados.

Para llegar a esa conclusión se recogieron datos de más de 700 personas sexualmente activas y se encontró una variedad sorprendente de razones por las que no habían disfrutado como deberían cuando llegaron al orgasmo, como:

1. Presión

Algunas de las personas encuestadas explicaron que se habían sentido presionados para llegar al clímax sexual, lo que les había quitado la diversión, mientras que otros afirmaron que los hacía sentir separados de sus sentimientos reales sobre una experiencia erótica.

En ese sentido destacan los hombres que presionan a las mujeres para que tengan un orgasmo, pues ven el clímax de su pareja como un logro. No obstante, también hay mujeres que pueden sentirse ofendidas si su pareja no logra llegar.

Por su parte, también había personas que actuaban en contra de su orientación sexual o identidad de género, lo que hacía que nos disfrutaran realmente del orgasmo.

2. Creencias religiosas

Las personas religiosas que fueron encuestadas dijeron que se sintieron traicionadas por su propio cuerpo e incluso, avergonzadas después de tener un orgasmo, por lo que lejos de sentir placer, experimentaron sentimientos de culpa.

3. Masculinidad

Otro estudio publicado por la Universidad de Michigan afirma que cuando una mujer consigue el orgasmo, ellos confirman su ego y superioridad.

Los investigadores llegaron a la conclusión tras entrevistar a 810 varones a quienes sometieron a ejercicios de orgasmos imaginarios. Con cada una de las respuestas confirmaron que el sexo y satisfacer a la pareja al 100% los estimula y que, además, se sienten responsables del placer de ambos.

Esto hace que las mujeres se sientan presionadas a conseguirlo solo para no hacer sentir mal a su pareja, pero esa presión puede dificultar aún más su camino hacia el clímax. Si lo consiguen, es probable que sientan más alivio que placer.

Cuando los orgasmos no se sienten tan bien durante la intimidad es momento de hacer cambios, pues una vida sexual satisfactoria requiere de momentos placenteros genuinos y al respecto, los investigadores señalan que "no pasa nada si tienes sentimientos encontrados o incluso totalmente negativos sobre un encuentro sexual en el que tuviste un orgasmo (...) llegar al clímax no significa que te haya gustado la relación o lo que estaba sucediendo".

¿Cómo tener orgasmos placenteros?

Lo ideal es empezar a escuchar las necesidades de la pareja para que pueda haber una comunicación correcta de manera no verbal.

"Obligar a alguien que continúe teniendo relaciones sexuales hasta el éxtasis cuando no quiere seguir puede hacer que el otro se sienta coaccionado, ignorado o negativo sobre el encuentro", advierten los especialistas.

Así que habla con tu pareja cuando los orgasmos no se sientan tan bien y busquen juntos la manera de disfrutar por igual durante el sexo.

