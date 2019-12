3 factores que debes considerar antes de tener sexo con tu ex

Tener sexo con tu ex podría no ser una buena idea, aunque todo dependerá de cómo fue la ruptura y cómo están viviendo el duelo

Las rupturas casi siempre son dolorosas y generan mucha ansiedad, dos cosas que podrían hacer que una pareja vuelva a tener sexo para recordar los viejos tiempos y no extrañar tanto pero, ¿es buena idea tener sexo con tu ex? Según la ciencia, hay tres factores que debes considerar.

Acostarte con tu ex pareja puede causar mucha controversia, pues hay quienes piensan que no es la mejor de las ideas, mientras que otros afirman que puede incluso ayudar a superar la ruptura. La ciencia te dice qué es lo que ocurre cuando decides volver a tener intimidad con tu ex.

Sexo con tu ex

Aunque la mayoría piense que tener sexo con tu ex es una pésima idea, estudios han comprobado que de hecho, podría tener beneficios, pues un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior indica que las relaciones con un ex ayudan a superar la ruptura.

Investigadores realizaron un seguimiento de voluntarios quienes anotaron en un diario durante el primer mes de ruptura si deseaban tener sexo con un ex o si lo habían hecho. Dos meses después, se les pidió de nuevo esa información.

Contrario a lo que se cree, los participantes que tuvieron sexo con su ex no tenían sentimientos de angustia y hasta valoraban de forma positiva el encuentro, principalmente porque no querían cerrar la relación y por lo tanto, no tenían conflicto con esa conexión.

Pero, ¿tener sexo con un ex tiene este efecto positivo en todos los casos?

En realidad, hay 3 factores que debes tomar en cuenta antes de decidir volver a la cama de tu ex pareja:

1. ¿Cómo fue la ruptura?

No todas las rupturas son iguales y eso es algo que debes tener muy en cuenta antes de tener sexo con tu ex.

Según el sexólogo Fernando Villadangos, no es lo mismo terminar mal porque haya habido problemas y al menos una de las personas se sienta traicionada, frustrada, con rabia y odio, a una ruptura que se dio porque la relación estaba abandonada, con rutina o porque el amor se haya acabado.

También debes considerar hace cuánto terminaron, pues tampoco es lo mismo tener sexo con tu ex la siguiente semana después de la ruptura a tres meses después.

"Si las dos partes de la pareja tienen la madurez necesaria para aceptar que no se puede seguir adelante y necesitan hacer la separación sin prisas, tener sexo, así como seguir haciendo otras actividades juntos, puede ayudar a aceptar la separación y realizar el duelo", señala el sexólogo.

Ojo, tener volver a tener sexo es aceptable al inicio del duelo, pero si se alarga por mucho tiempo, es mejor cortar definitivamente el contacto.

2. ¿Hay dependencia?

Después de una ruptura, las relaciones con tu ex pareja pueden ser una forma de consuelo para no extrañar tanto y calmar la ansiedad.

"Se mantiene el vínculo con la pareja y por tanto, no se le echa tanto de menos, disminuyendo la sensación de ansiedad que genera una ruptura", señala Ana Lombardía, sexóloga.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues la experta también indica que la intimidad con alguien con quien nos sentimos cómodos y nos atrae puede terminar siendo algo interminable que nos cause dependencia.

"El sexo con un ex es ilusorio, solo calma el malestar de la ruptura y el síndrome de abstinencia, pero puede entorpecer el proceso de cierre y de duelo, impidiendo acabar realmente la relación y continuar con la vida de los dos miembros, incluyendo el tener nuevas parejas", advierte.

3. ¿Cómo vive su duelo el otro?

Otro de los factores que debes tomar en cuenta antes de tener sexo con tu ex es que los dos no ven la ruptura de la misma forma, por lo que el sexo puede causar confusión si alguno sigue enamorado.

Es necesario dejar en claro que no se trata de una reconciliación.

"Lo más importante es la sinceridad y honestidad, reconocer que una relación de pareja no puede ser cuando una parte ya no siente el amor necesario para seguir adelante", aconseja el sexólogo Villadangos.

Antes de lanzarte a volver a tener sexo con tu ex analiza la situación y sobre todo, sé honesto sobre lo que sientes, especialmente si ya no quieres que haya una segunda oportunidad entre ustedes y si solo se trata de sexo.

