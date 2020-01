3 beneficios del sexo anal

Si has jugado con la idea de tener sexo anal, aquí hay unas razones para abrir la "puerta de atrás"

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 25/01/2020

25/01/2020 18:56 hrs.

Primero que nada, es importante que sepas que se le llama "Sexo anal" a la acción de insertar el pene, los dedos o un objeto extraño como un vibrador en el ano para el placer sexual. Sin embargo, al no ser una parte del cuerpo diseñada para eso (sirve para desechar los residuos en el organismo cuando se defeca), implica riesgos para la salud como una mayor probabilidad de infección bacteriana o ETS.

Debido a esto, el sexo anal es una acción que tiene mala fama, ya que debido a que es una parte "sucia" del cuerpo, la inserción de los genitales o los juguetes en la región sigue siendo un tema tabú que tiene muchas leyendas circulando a su alrededor.

No tienes razón para espantarte. Con las precauciones adecuadas, es mayormente seguro. Pero si aún no te has animado a dar el primer paso para abrir la "puerta trasera", debes saber que existen beneficios derivados de esta práctica. Aquí te dejamos unos:

1) Orgasmos intensos:

Sí, los orgasmos por el sexo anal son una realidad. De hecho, hay probabilidades muy grandes de que tengas uno si lo practicas: un estudio de 2010 publicado en The Journal of Sexual Medicine encontró que del 31% de las mujeres encuestadas que habían practicado la penetración anal durante su encuentro sexual más reciente, el 94% llegó al clímax.

Esto se debe a que el ano tiene muchas terminaciones nerviosas sensibles y que algunas están conectadas a los genitales. El sexo anal puede ser placentero para las mujeres como para los hombres.

Para las primeras, el sexo anal puede "golpear" dos puntos "calientes": el famoso punto G y el punto A (se encuentra en el interior de la vagina, entre el cuello uterino y la vejiga). Ambos se encuentran a lo largo de la pared vaginal, pero pueden ser estimulados indirectamente durante el sexo anal.

En el caso de los varones, este acto puede estimular la próstata y generar un orgasmo.





Foto: es.m.wikipedia.org





Puedes leer: ¿Hay probabilidad de embarazo en el sexo anal?

2) Cero posibilidades de embarazo: Se ocupa protección para las ETS, pero en realidad es bastante improbable que un espermatozoide salga de la cavidad y busque entrar a la vagina. No va a ocurrir.

3) Aumentan la conexión de pareja: Al igual que actividades como aventarse en un paracaídas o hacer rapel, el sexo anal es una nueva aventura para ambos en la que se descubren cosas nuevas, por lo que la conexión y unión con tu pareja se fortalecerá.





Foto: flickr.com





También te puede interesar: ¿Puede el sexo anal ocasionar hemorroides?





Recuerda que la decisión de tener sexo anal es personal y que requiere de mutuo acuerdo. Por ello, y antes que nada, siempre deberás preguntarle a tu pareja antes de realizarla teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.





Con información de healthline.com, medicalnewstoday.com, womenshealthmag.com