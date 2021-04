3 alternativas para mujeres que no disfrutan dar sexo oral

Las mujeres que no disfrutan dar sexo oral no son malas amantes ni tampoco tienen que sentirse obligadas a hacerlo para complacer a su pareja, pues hay alternativas igual o más placenteras que pueden sustituir la felación sin ningún problema.

El sexo oral se refiere a la estimulación de los genitales con la boca y la lengua y aunque es una práctica muy placentera, Planned Parenthood destaca que no a todos les gusta.

Algunos disfrutan darlo, pero no recibirlo o viceversa, les encanta recibirlo, pero no tanto darlo. Si te identificas con lo segundo, no pasa nada, a continuación, te presentamos algunas soluciones que te darán mucho placer.

Mujeres que no disfrutan dar sexo oral

Existen muchas razones por las que algunas mujeres no disfrutan dar sexo oral, entre las que destacan el mal olor en los genitales de la pareja, que empujen su cabeza para ir más profundo, que haya demasiado vello púbico, haber sufrido malas experiencias como que eyacularan sin avisar o simplemente porque no les agrada la sensación del miembro masculino en su boca.

Sin embargo, muchas se sienten obligadas a darlo porque a la mayoría de los hombres les encanta recibirlo y cuando ellas admiten que no les gusta, pueden ser consideradas una mala pareja sexual.

(Foto: Freepik)

Esas falsas ideas crean inseguridad y hasta problemas en la pareja, pero se debe considerar que el sexo no es una sola práctica, sino que es un conjunto de estas y mientras más variedad, mejor. Si eres de las mujeres que no disfrutan dar sexo oral, puedes optar por estas alternativas:

1. Estimula su pene con objetos

El sexo oral no es la única forma de mantener a un hombre excitado, puede ser un gran foreplay pero para eso también hay otras opciones. Prueba acariciar su miembro con plumas suaves o juguetes sexuales como el anillo para pene.

(Foto: Pixabay)

2. Simulador de sexo oral

El simulador de sexo oral masculino es una excelente opción y lo mejor es que puede pedirse discretamente por Internet. Se trata de un producto que replica una boca femenina, tiene una nariz, lengua y hasta juego de dientes para dar una sensación de placer muy real.

Es un masturbador que crea sensación de succión iguales a las que el hombre disfruta durante una sesión de sexo oral real, además de que se adapta a todos los tamaños de pene.

(Foto: Pexels)

Lo ideal es aplicar lubricantes a base de agua para facilitar los movimientos y permitir que él disfrute de las distintas velocidades de masaje y succión con que cuenta. Mientras, tú puedes estimular con tu boca o manos otras zonas de su cuerpo que sean muy sensibles también, o darle algunos besos profundos y eróticos.

3. Usa tus manos y dedos

Si no quieres que tu pareja extrañe el sexo oral, simplemente puedes volverte experta en el arte del "handjob" o la masturbación masculina.

Aplica lubricante en las palmas de tus manos y sobre tus dedos y empieza a estimular su pene con movimientos de arriba hacia abajo y presionando suavemente la punta, que es la parte más sensible.

(Foto: Pexels)

Pídele siempre retroalimentación a tu pareja para que perfecciones tu técnica y no solo toques sus genitales, combina la estimulación con caricias en otras partes de su cuerpo, hasta puedes intentar tocar su punto P, una zona que desata el intenso orgasmo de próstata en ellos. Rápidamente verás que tu pareja estará satisfecha y no extrañará para nada la felación.

Si eres de las mujeres que no disfrutan dar sexo oral, nunca debes sentirte obligada a hacer algo que no quieres solo por no "decepcionar" a tu pareja o quedar como una mala amante, así que deja atrás esas falsas ideas y ten presente que la intimidad solo se disfruta cuando ambos están cómodos con lo que hacen en la cama.

(Con información de Planned Parenthood y Let´s kinky)