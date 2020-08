10 señales de que tu pareja también es tu mejor amigo

Tener una pareja que es tu mejor amigo puede tener múltiples beneficios, como una relación más sana y muchos momentos inolvidables

SUSANA CARRASCO 07/08/2020

07/08/2020 21:18 hrs.

Muchos se preguntan cuál es el verdadero secreto de una relación saludable y duradera y para algunos, basta con encontrar a la persona que no solo sea una pareja, también un mejor amigo. Así que, si no estás tan segura de tener a tu lado a esa persona especial, a continuación, te decimos cuáles son las señales de que la relación con tu novio o novia va más allá de lo romántico y tiene una base sólida de amistad.

Los mejores amigos tienen un tipo de relación especial, que suele ser más comprensiva que cualquier otra, con un profundo respeto y una comunicación única, por lo que asegurarse de que la pareja también es un mejor amigo, puede garantizar una relación más sana y larga.

Si quieres saber si es probable que tú y tu pareja duren juntos mucho tiempo, con una relación estable y funcional, primero debes preguntarse si son mejores amigos y aquí te presentamos una guía para reconocerlo rápidamente.

Señales de que tu pareja es tu mejor amigo

La amistad dentro de la pareja es fundamental para construir una relación saludable, donde prevalezca la confianza, el respeto, la diversión y claro, el amor mutuo. Por ello, es importante que conozcas las señales que indican que tu pareja también es tu mejor amigo, de acuerdo con Mujer de 10, toma nota:

1. Se cuentan prácticamente todo

Tener la confianza de contarle cualquier cosa a tu pareja es una buena señal, pues indica que no existe el miedo de ser juzgados de manera negativa por el otro, al contrario, la confianza es tal que no tienen problema en platicar sobre cosas tan simples como lo que hicieron en el día, hasta expresar los miedos y preocupaciones más personales. Tú eres el apoyo y seguridad de tu pareja y viceversa.

2. Aunque no lo necesitas, lo eliges

Pasar tiempo junto a tu pareja es muy importante para aprender a conocerse mejor y establecer buenas bases de confianza y sin duda, elegir estar a su lado sin tener una necesidad o dependencia emocional es una señal de que también son mejores amigos, pues disfrutan de la compañía mutua y de tener momentos inolvidables juntos.

3. Se sienten cómodos juntos, aunque no hagan nada

Ambos disfrutan de hacer cosas juntos, pero no siempre tienen que estar haciendo algo en específico para pasarla bien, pues disfrutan de su tiempo compartido aún si no hacen nada o están en silencio. Pueden salir a caminar, comer, ir de fiesta, sentarse a platicar o simplemente acostarse juntos y observar un paisaje o el techo de la habitación, pero no será incómodo en ningún momento.

4. Se dan consejos

¿Cada vez que tienes dificultades para tomar una decisión o manejar un problema, acudes a tu pareja para pedirle un consejo? Entonces es señal de que también es tu mejor amigo, pues en una buena amistad siempre se busca el apoyo del otro y claro, algunas palabras que sirvan como guía en los momentos difíciles. Además, también indica que se conocen muy bien, porque existe la confianza de contarse los problemas más íntimos y tomar las mejores decisiones con la ayuda mutua.

5. Ríen mucho cuando están juntos

Si tu pareja te hace más feliz que cualquier otra persona y siempre que están juntos se divierten o se sienten muy bien, entonces sin duda también es tu mejor amigo, pues el amor no solo se trata de vivir momentos románticos, sino de compartir experiencias inolvidables que les hayan sacado más de una risa.

6. Tienen chistes locales

Esto tiene mucho que ver con el punto anterior y es otra señal clara de que tu pareja es tu mejor amigo también, pues tienen anécdotas juntos que los hacen sacar lágrimas de risa cada vez que las recuerdan y que les permiten bromear con cosas que solo ustedes dos entienden, lo que requiere un nivel superior de conexión que no todas las parejas alcanzan, así que muy bien por ustedes.

7. Se entienden sin hablar

Conocen perfectamente sus expresiones faciales y corporales, así como el significado de cada una, por lo que no es necesario que digan una sola palabra para entenderse en ciertas situaciones. Hasta puedes saber cuando alguien le cae mal a tu pareja de inmediato o cuando se siente incómodo en algún lugar solo con poner atención a su mirada. Sin duda, esto significa que hay mucha complicidad, lo que no sería posible si no fueran mejores amigos además de pareja.

8. No les asusta pensar en una vida juntos

Mientras algunas parejas tienen miedo del compromiso a largo plazo, para ustedes es un paso importante que no les causa problema alguno, pues todo es mejor siempre que están juntos. Platican de cómo sería su vida en unos años, hacen chistes y realmente se visualizan compartiendo todo de ahora en adelante.

9. Saben que no tienen que lucir perfectos siempre

El nivel de confianza es tal, que pueden estar en las peores fachas juntos y aun así, sentirán que están a lado de la persona más atractiva y especial del mundo, pues lo más importante no es lucir perfectos, sino compartir tiempo de calidad y pasarla bien. Claro, tampoco significa que puedan descuidar su aspecto físico, pero no existe una presión por siempre estar muy arreglados o intentar ser algo que no son para impresionar al otro.

10. Se conocen mutuamente mejor que nadie

No solo implica que puedan hablar prácticamente de cualquier cosa, sino que conocen exactamente cómo es cada uno. Incluso pueden hacerse chistes o burlarse mutuamente y no estarán ofendidos, porque conocen sus límites. También saben cómo es cada parte del cuerpo del otro, cada gusto y cada fobia, los dos pueden ser exactamente quienes son sintiéndose cómodos y sobre todo, amados en todo momento.

Cuando tu pareja también es tu mejor amigo, la relación tiene más probabilidades de éxito y es probable que compartan momentos inolvidables que fortalecerán cada día lo que han construido. ¡Disfrútenlo! Y si no se identifican con estas señales, tal vez sea momento de analizar qué tan saludable es la relación y hacer algo al respecto.

