FERNANDO GUEVARA 21/10/2020

21/10/2020 17:30 hrs.

Si tienes planeada una noche de pasión con tu pareja y buscas que todo salga de la mejor manera posible en el encuentro sexual, será importante que cuides tu dieta, porque así como hay comida que se recomienda ingerir antes de una relación sexual, hay 10 alimentos que no deberías ingerir antes del sexo.

Especialistas explican que ciertos alimentos provocan cansancio y aumentan los niveles de azúcar en la sangre, que puede causar bajo deseo sexual. Ante esto, es mejor no consumirlos antes de un encuentro sexual. Conócelos.

10 alimentos que no debes ingerir antes del sexo

1.Menta

Es común recurrir a alguna bebida, pastilla o chicle de este sabor para refrescar el aliento. Sin embargo, no se recomienda hacerlo, ya que el mentol reduce los niveles de testosterona, lo que provoca menor deseo sexual, de acuerdo con un estudio del Departamento de Bioquímica de Suleyman Demirel University Medical School, en Turquía.

2.Alimentos enlatados

La mejor manera de matar tu libido según los especialistas, es ingerir alimentos enlatados por los altos niveles de sodio que contienen. "Te causan gases y provoca retención de líquidos, lo que hace lucir a tu abdomen abultado", señala Yvonne K. Fulbright, sexóloga y autora de Guide to Extraordinary Lovemaking.

3.Chocolate

Una barra de chocolate aporta anandamida y feniletilamina, compuestos que provocan la liberación de endorfinas, y por ello se considera un afrodisíaco, aunque en las mujeres reduce temporalmente su deseo sexual y la libido, afirma Fran Walfish, sicoterapeuta y autor The Parent Autoconsciente.

4.Hot dog

Un alimento práctico y delicioso, pero consumirlo antes de estar con tu pareja no es garantía de una buena sesión sexual. Su alto contenido de grasa puede afectar las arterias del pene y la vagina, afirma Jacqueline Richard, psicoterapeuta sexual certificada en Santa Barbara, Estados Unidos.

5.Avena

Este es un gran alimento con beneficios comprobados para la salud aunque comer más de un plato de avena reduce la producción de serotonina, produciendo una reducción del deseo sexual. Además, es rica en fibra lo cual puede generar gases desagradables durante el acto, explica Jacqueline Richard.

6.Palomitas

Si antes de tener tu noche de pasión vas al cine, no es recomendable que pidas esta botana, debido a que los químicos del revestimiento interior de las bolsas de palomitas se relacionan con un menor deseo sexual masculino. Los ácidos perfluoroalquilos que contienen, se han asociado con menor producción de espermatozoides y, por tanto, infertilidad, según confirma un estudio publicado en mind disrupted.

7.Alcohol

El exceso de alcohol disminuye la sensibilidad al tacto e imposibilita los orgasmos y la erección del pene, advierte Jacqueline Richard.

8.Bebidas energéticas

A pesar de que las bebidas energéticas podrían aumentar tu resistencia por las grandes dosis de azúcar y cafeína que contienen, su efecto impacta en la producción de testosterona, provocando una baja en la libido, dice David Zinczecko en Eat This, Not That.

9.Brócoli

Aunque es un alimento delicioso e ideal para una dieta saludable. Esta verdura contiene azúcar, difícil de digerir porque se fermenta en el intestino. Por una acción bacteriana, produce gases y con un fuerte olor debido a los compuestos sulfurados.

10.Pescado

Trata de limitar el consumo de pescado, ya que puede estar contaminado con químicos industriales como bifenilos policlorados, estos tienen efectos negativos para la salud reproductiva, de acuerdo a un estudio publicado en tandfonline.

