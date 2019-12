¿Por qué nos gusta tanto el sexo? la ciencia responde

¿Alguna vez te lo has preguntado?

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 17/12/2019

17/12/2019 13:22 hrs.

Foto en portada: coretemparts.com

Dicen que una vez que tienes sexo, ya no quieres dejar de tenerlo. Y no te culpamos. Si eres de los/las que aman las relaciones sexuales, no eres la única persona en el mundo. Los doctores saben que es una práctica placentera para hombres como para mujeres, pero... ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la razón por la que nos gustan tanto estos encuentros?

Para empezar, queremos decirte que mientras realizas esta actividad no solo están involucrados tus órganos reproductores y los de tu pareja, sino que también entran en funcionamiento otras partes del cuerpo como tu cerebro.

Es precisamente este último el que podría ser el órgano sexual más relevante... Sí, más que el pene y la vagina.

Un estudio de 2016 sugiere que nuestro cerebro es el más importante, ya que el orgasmo es un estado elevado de conciencia sensorial que puede desencadenar un estado de trance en el cerebro.





Foto: Pixabay

"Al hacerlo, caracteriza la neurofenomenología del trance sexual y el clímax, describe paralelos en la dinámica entre orgasmos y convulsiones, especula sobre los posibles orígenes evolutivos de las diferencias sexuales en la respuesta orgásmica y propone vías para la experimentación futura. Aquí, se introduce un modelo en el que la estimulación sexual induce el arrastre de sistemas oscilatorios mecánicos y neuronales de acoplamiento, creando así redes funcionales sincronizadas dentro de las cuales múltiples procesos de retroalimentación positiva se cruzan sinérgicamente para contribuir a la experiencia sexual. Estos procesos generan estados de profundización de la absorción sensorial y el trance, que potencialmente culminan en el clímax si se superan los umbrales críticos. La centralidad de la estimulación rítmica (y su modulación por saliencia) para superar estos umbrales sugiere formas en que la respuesta orgásmica diferencial entre individuos, o con diferentes parejas, puede servir como un mecanismo para garantizar la elección adaptativa de la pareja", menciona Adam Safron, del Departamento de Psicología, Northwestern University, Evanston, Estados Unidos, quien fungió como autor principal de la indagación.

¿Por qué nos gusta tanto el sexo?

Los científicos dicen que están sucediendo muchas cosas en nuestro cuerpo cuando tenemos sexo y que hacen que esta práctica se sienta bien. Estos sentimientos de placer pertenecen a una serie de etapas físicas y emocionales que experimentas cuando tienes relaciones sexuales o te sientes excitado (o excitada).

El ciclo de respuesta sexual tiene cuatro etapas:

+ Emoción: Durante la fase de deseo, el tejido del pene, la vagina, la pelvis, la vulva y el clítoris se llenan de sangre, lo que aumenta la sensibilidad de dichas zonas. Este flujo también crea un líquido llamado Transudado, que lubrica la vagina. Los músculos de todo el cuerpo comienzan a contraerse, algunas personas respiran más rápido o desarrollan piel enrojecida debido al flujo de la sangre.

+ Meseta: Aquí, la excitación de la persona continúa aumentando e intensificándose y a vagina, el pene y el clítoris se vuelven aún más sensibles. Puedes llegar a sentir "picos" de placer: la sensibilidad puede aumentar, decaer y luego volver a subir.

+ Orgasmo: Con la estimulación correcta y el estado mental correcto, una persona puede llegar a tener un orgasmo. Tanto hombres como mujeres presentan contracciones musculares intensas durante este periodo.

Los hombres experimentan contracciones en el recto, el pene y la pelvis, mientras que las mujeres lo hacen en la vagina, el útero y el recto.

Muchos varones eyaculan durante el orgasmo y varias mujeres también lo hacen, aunque aún no se sabe el contenido de este líquido.

+ Resolución: Después del orgasmo, los músculos se relajan y el cuerpo vuelve lentamente a sus estado normal antes de la excitación.

Durante esta etapa, la mayoría de los hombres y varias mujeres experimentarán un periodo refractario, o sea que no responderán a la estimulación sexual.





Foto: africaglobalvillage.com





"Nuestros cerebros y sistemas endocrinos son los que crean emociones, como estar enamorado, que son una parte de cómo se siente el sexo. El cerebro y el sistema nervioso central también son responsables de las respuestas sexuales como el orgasmo: durante el placer sexual, todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo (incluidos sus genitales, todos vinculados a su sistema nervioso) están en concierto y comunicación con su cerebro, y viceversa. Sin todo lo que sucede en nuestros cerebros, no tendríamos ningún interés en el sexo, ni encontraríamos nada de interés. También es importante tener en cuenta que no todos son neurotípicos, así que además de todas las otras formas en que varían, todos nuestros sistemas nerviosos no funcionan exactamente de la misma manera", menciona Heather Corinna, autora de SEX: La guía de sexualidad progresiva: Todo lo que necesitas saber a través de High School and College.

Es importante que sepas que el cerebro es su propio centro de placer durante el sexo y que se sabe que el simple hecho de estar con otra persona aumenta los niveles de oxcitocina, que es la "hormona del abrazo", haciéndote sentir feliz y seguro.

A medida que el placer físico aumenta durante el orgasmo, también lo hace el placer psicológico, y más placer psicológico aumenta el placer físico.





Con información de Healthline, medicalnewstoday, teenvogue