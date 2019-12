¿Ser infieles? Hombres lo creen más aceptable: estudio

Emmm... no todos somos iguales (lo juramos)

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 26/12/2019

26/12/2019 12:12 hrs.

Demonios... Justo cuando hay personas diciendo que "todos somos iguales", sale esta información. Un estudio descubrió que los hombres son más propensos que las mujeres a creer que existen algunas situaciones en las que engañar a su pareja es algo aceptable.

83% de los varones coincidieron en que sentían una grandísima responsabilidad de ser fieles a su pareja (¡Bum!), sin embargo, al menos tres de cada cinco individuos mayores de edad que habían dicho que "nunca" era aceptable ser un adúltero habían engañado a su compañero/a sentimental (estemmm... no todos somos iguales, lo juramos).

Lo preocupante del asunto es que alrededor del 70% de las personas no habían discutido con su pareja lo que contaba como "infidelidad". Se supone que la comunicación es fundamental para una buena relación, ¿no?... ¿y entonces?

Eso sí, se les preguntó sobre lo que ellos contaban como un "engaño" y las respuestas fueron de lo superficial (un coqueteo, un guiño de ojo, voltear a ver a otra persona en la calle) hasta lo íntimo (tener sexo con otra persona).





Foto: imgflip.com

"No podemos observar directamente la infidelidad, por lo que tenemos que confiar en lo que la gente nos dice y sabemos que hay diferencias de género en la forma en que las personas informan los comportamientos sexuales", dice la Dra. Catherine Mercer, jefa de análisis del estudio de Natsal, quien cree que la edad también está relacionada con este comportamiento "maloso".

"Sabemos que, en promedio, los hombres tienden a ser un poco mayores que sus parejas femeninas.

Si imagina un escenario en el que un hombre casado tiene una aventura con una mujer más joven, que es más probable que sea soltera porque es más joven, se habría involucrado en la infidelidad, pero ella no lo habría hecho. Si crees o no que una mujer soltera que tiene relaciones sexuales con un hombre casado es cómplice del adulterio dependerá de tu propio código moral.

La infidelidad es una palabra bastante cargada, mientras que pensar en asociaciones superpuestas es más apropiado cuando estamos pensando en el contexto epidemiológico de estos datos", explica Mercer.

Eso sí, de acuerdo con los números resultantes de este estudio, cuando se trataba de quienes creían que "nunca" era aceptable engañar a su otra mitad, había una clara brecha de género: el 80 por ciento de las mujeres encuestadas estaban de acuerdo con la declaración, en comparación con el 64 por ciento de los hombres.





Foto: thebluediamondgallery.com

¿Engañar a la pareja es aceptable?

En primera, si tú accediste desde un principio a tener una relación con esa persona, deberías respetarla, pero muchas personas no lo ven así.

Otra investigación publicada en el Journal of Social and Personal Relationships que involucró a 691 personas y tuvo como objetivo conocer sus experiencias con las citas y la actividad sexual extradádica (DE), descubrió que "A pesar de la desaprobación normativa para la actividad de DE, la mayoría de los encuestados informaron haber tenido participación en el servicio de urgencias durante las citas. No hubo diferencia de sexo en la incidencia de citas ED o besos ED; sin embargo, los hombres eran más propensos que las mujeres a experimentar caricias ED, sexo oral o relaciones sexuales vaginales. En general, las citas en el servicio de urgencias y la actividad sexual en el servicio de urgencias estaban relacionadas con una menor adherencia a las creencias de asociación sexo-amor-matrimonio, una mayor búsqueda de sensaciones sexuales un estilo de amor 'lúdico' y una capacidad autopercibida para engañar a la pareja de citas".

Las personas son responsables de sus propios actos y cada ser vivo en este planeta es un "mundo diferente", por lo que no se puede asegurar con certeza que más del 80% de los varones que habitan la tierra son infieles o propensos a engañar.

Recuerda que la educación viene desde casa y habrá quien sí respete a su pareja y la ponga antes que todo. Depende de cómo haya sido criada o de las experiencias que haya tenido en el pasado.

La comunicación es la base de una buena relación, por lo que lo recomendable es hablar con el compañero sentimental sobre el estatus de la relación, las metas a corto y largo plazo y lo que le gusta o no, para así estar en el mismo "canal".





