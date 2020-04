Remdesivir: ¿efectivo o no contra covid-19?

Un estudio publicado de forma prematura pone en duda su posible eficacia contra covid-19.

INGRID SILVA 23/04/2020

23/04/2020 18:18 hrs.

Uno de los primeros ensayos clínicos realizados en China revelan que el antiviral remdesivir, del laboratorio Gilead Sciences, no ha producido mejoría en pacientes con covid-19.

Recientemente, una esperanza para la mejoría en pacientes con covid-19 era el medicamento antiviral remdesivir. Todo comenzó con un análisis publicado en The New England Journal of Medicine en el que participaron 53 pacientes hospitalizados con complicaciones graves los cuales fueron tratados con dicho medicamento y demostraron mejoría clínica, aunque se advertía la necesidad de seguir investigando su eficacia y seguridad para el tratamiento de covid-19.

La empresa que lo produce, lo describe como un análogo nucleotídico con actividad antiviral de amplio espectro.

Remdesivir contra covid-19: ¿sí o no?

No había tenido la aprobación de la U.S. Food and Drug Administration para el tratamiento de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, pero sí como tratamiento para combatir el virus del ébola, por lo tanto, la misma empresa señaló en su momento que se trataba de un tratamiento experimental:

"Es una medicina experimental de la que no se ha establecido que sea segura o eficaz para el tratamiento de ninguna condición".

De hecho, durante el mes de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había indicado que remdesivir mostraba potencial contra covid 19, sin embargo, los prometedores resultados continuaron en evaluación y un documento de la misma OMS filtrado de manera accidental y obtenido por The Financial Times, periódico británico, ha mostrado que la droga viral no mostró ningún beneficio contra la enfermedad en su primer ensayo clínico.

Fuentes de la organización dijeron al sitio especializado Stat que el estudio había sido publicado por error en el sitio antes de ser evaluado por un comité de lectura.

La prueba fue realizada en un grupo de 237 pacientes seleccionados aleatoriamente y entre ellos, 158 fueron tratados con el medicamento, y otro de 79 recibió un tratamiento estándar.

El Financial Times publicó:

"El ensayo chino mostró que el remdesivir no mejora la condición de los pacientes ni reduce la presencia del patógeno en el sistema sanguíneo".

Además de la inefectividad contra la covid-19, los investigadores concluyeron que la aplicación del medicamento de Gilead Sciences podría tener efectos secundarios significativos y no redujo la presencia del virus en la sangre, por lo que se interrumpió el suministro en 18 pacientes.

Por otro lado, además de las pruebas en China, el medicamento también es evaluado en Estados Unidos y en Europa, en el ensayo Discovery, cuyos resultados se esperan pronto.

El accidente de la OMS y la respuesta de Gilead...

La OMS recibió una copia del articulo en borrador y lo reveló de forma accidental antes de ser publicado formalmente pues, el artículo científico se encuentra en la fase de revisión en pares, es decir, está en espera de ser evaluado por expertos en la materia para decidir su publicación.

Gilead, la compañía con sede en California respondió por medio de un comunicado:

"Es importante notar que el estudio fue suspendido antes de tiempo por falta de voluntarios y que no tenía la solidez suficiente para producir conclusiones estadísticas significativas".

La respuesta completa en el comunicado la puedes ver aquí:

Medicamentos a prueba contra covid-19

Además, el comunicado también explica que los resultados no son concluyentes, aunque se notaron tendencias en los datos que sugieren un potencial benéfico de remdesivir, especialmente en aquellos pacientes tratados tempranamente.

Los resultados publicados con anterioridad no eran estudios formales sino la recolección de información de los pacientes que habían recibido remdesivir, nunca se emitieron resultados concluyentes, de hecho, el estudio realizado en China se concluyó prematuramente por falta de voluntarios, sin registrar beneficios virológicos o clínicos.

El siguiente vídeo de los National Institutes of Health (NIH), muestra las fases de los estudios o ensayos clínicos para probar los medicamentos:

Finalmente, los estudios del remdesivir continúan y son monitoreados por la OMS y el laboratorio Roche. No existen resultados concluyentes y el borrador que pondría en duda su eficacia ya no está publicado. Este medicamento no es el único que se está sometiendo a diversas pruebas, también están la azitromicina y la hidroxicloroquina.