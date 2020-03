¿Necesitas viajar y temes contagiarte de COVID-19? lee esto

Restringir el movimiento de personas y bienes durante emergencias de salud pública es ineficaz y podría desviar recursos de otras intervenciones

ADRIÁN AGUIRRE 13/03/2020

13/03/2020 19:36 hrs.

El 30 de enero de 2020, el doctor y director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, siguiendo el consejo del Comité de Emergencia convocado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, declaró que el brote actual de COVID-19 era una emergencia de salud pública de preocupación global y días después emitió un documento temporal con recomendaciones actualizadas para el tráfico mundial en relación con el brote del nuevo coronavirus.

No se pueden prohibir los traslados porque si se cancelaran los vuelos, existiría un daño a las naciones afectadas. Hacerlo implicaría más que dejar a personas sin vacaciones porque podría desviar recursos de otras intervenciones, interrumpir la ayuda y el soporte técnico necesarios, afectar a las empresas y tener efectos sociales y económicos negativos en los países que presentan casos de COVID-19.





El 11 de marzo, el doctor Adhanom hizo oficial que el nuevo coronavirus ya es una pandemia y que hay más de 118,000 casos en 114 países, además de 4,291 fallecidos debido a esta infección.

De acuerdo con un mapa publicado por la Johns Hopkins University, que permite ver en tiempo real el número de casos confirmados, el total de fallecimientos, el número de países en el que se encuentra presente dicha enfermedad y el número de los pacientes que han sido curados, China sigue siendo el país con más casos confirmados al registrar 80.945; le siguen Italia con 17.660, Irán (11.364) y Corea del Sur, con 7.979.





¿Que se le recomienda a las personas que quieren viajar?

Muchas personas, ya sea por negocio o por placer, necesitan abordar un avión que los lleve a sus destinos e incluso necesitan hacerlo ahorita que está el contagio a todo lo que da. Por ello, la OMS publicó una lista de recomendaciones para los viajeros internacionales:

1) Realice higiene de manos con frecuencia, particularmente después del contacto con secreciones respiratorias. La higiene de manos incluye la limpieza de manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol. Se prefieren los desinfectantes para manos a base de alcohol si las manos no están visiblemente sucias; lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias

2) Cúbrase la nariz y la boca con un codo doblado o un pañuelo de papel cuando tosa o estornude y deseche inmediatamente el pañuelo y realice la higiene de las manos

3) Abstenerse de tocar boca y nariz

4) No se requiere una máscara médica si no presenta síntomas, ya que no hay evidencia de que el uso de una máscara, de cualquier tipo, proteja a las personas no enfermas. Sin embargo, en algunas culturas, las máscaras pueden usarse comúnmente. Si se van a usar máscaras, es fundamental seguir las mejores prácticas sobre cómo usarlas, quitarlas y desecharlas y sobre la higiene de las manos después de la extracción.

Recuerda que los aviones son vehículos que suelen transportar a muchas personas y que el COVID-19 se transmite entre individuos. Hay que tener cuidado y seguir las recomendaciones de la OMS.