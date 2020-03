Latinos sobreviven más a problemas renales

Los niños hispanos tenían un riesgo de muerte 34% menor que el de los niños blancos, a pesar de que los latinos tienen un acceso más limitado a sistema de salud

ADRIÁN AGUIRRE 07/03/2020

07/03/2020 13:00 hrs.

Dos estudios observacionales publicados en diciembre de 2018 muestran que a pesar de las diferencias étnicas en el acceso a trasplantes que existen, los niños hispanos parecen tener una ventaja cuando se trata de una enfermedad renal sobre los afroamericanos y blancos no hispanos.

En la indagación, los niños hispanos con enfermedad renal en etapa terminal presentaron un menor riesgo de muerte respecto a los otros.

Para llegar a esta conclusión, la profesora asistente de la división de nefrología y nefrología pediátrica de la Universidad de California y autora del trabajo, Elaine Ku, examinó la información disponible en el Sistema de Datos Renales de Estados Unidos de 12.123 niños afroamericanos, hispanos y blancos no latinos con enfermedad renal en etapa terminal que iniciaron terapia renal sustitutiva entre 1995 y 2011.





Los investigadores encontraron que los niños hispanos tenían un riesgo de muerte 34 por ciento menor que el de los niños blancos no hispanos, a pesar de los latinos tienen un acceso más limitado al sistema de salud y de trasplantes que los niños blancos no hispanos.

En el caso de los pequeños afroamericanos, el estudio encontró que tenían un riesgo 36 por ciento mayor de morir. Sin embargo, en los estudios del sur del país, en donde hay un acceso más igualitario al sistema de trasplantes, el riesgo de muerte de los afroamericanos y blancos no hispanos era similar, por lo que los científicos concluyeron que esta desventaja se debía a las disparidades raciales que existen en el acceso en los trasplantes en el resto del país.

Los autores compararon el riesgo de mortalidad entre los niños negros no hispanos, hispanos y blancos no hispanos entre 1995 y 2011 y fueron seguidos hasta 2012. Luego, examinaron la mortalidad por causas usando modelos ajustados de Cox.

En palabras de Eva Boj de Val, del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, el modelo de Cox expresa la función de riesgo en función del tiempo y de un conjunto de covariables / variables explicativas / predictores / factores de riesgo /variables de confusión que definen al sujeto en estudio.

"De 12,123 niños incluidos para el análisis, 1600 murieron durante la mediana de seguimiento de 7,1 años. Aproximadamente el 25% de los niños eran negros no hispanos, y el 26% de los niños eran de etnia hispana. Los niños negros no hispanos tenían un riesgo 36% mayor de muerte y los niños hispanos tenían un riesgo 34% menor de muerte que los niños blancos no hispanos", se puede leer en el artículo original publicado en el Journal of the American Society of Nephrology.

Dentro del artículo también se menciona que aunque los pacientes negros e hispanos generalmente experimentan peores resultados de salud que los pacientes blancos, los adultos negros e hispanos tratados con diálisis de mantenimiento (especialmente hemodiálisis) han observado consistentemente un menor riesgo de muerte en comparación con los adultos blancos en diálisis.





¿Qué son las enfermedades renales?

El portal Medline Plus indica que dentro de cada uno de nuestros riñones hay un millón de estructuras pequeñas llamadas "Nefrones", que se encargan de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre, que se vuelve orina.

Las enfermedades renales atacan los nefrones y provocan que los riñones no puedan eliminar los desechos.

Es importante saber que si se tiene diabetes, presión alta, o un familiar cercano con algún problema de riñones se puede presentar mayor riego de padecer alguna enfermedad renal.

Para darse cuenta de que los riñones están fallando, la American Kidney Fund señala que se debe poner atención a los siguientes síntomas:

Comezón

Calambres musculares

Náuseas o vómitos

No sentir hambre

Hinchazón de los pies y tobillos

Exceso de orinar o no orinar suficiente

Dificultad para respirar

Problemas para dormir

Esto puede empeorar si los riñones fallan de repente (falla renal aguda). En caso de que eso suceda, se puede presentar cualquiera de estas molestias:

Dolor abdominal (de vientre)

Dolor de espalda

Diarrea

Fiebre

Hemorragias de la nariz

Erupción

Vómitos

¿Cómo saber si tengo una enfermedad renal?

La National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) señala que, por lo general, la enfermedad del riñón en su etapa inicial no presenta síntomas, por lo que la única manera de saber si los riñones están funcionando bien es sometiendose a pruebas.

Este sitio especializado menciona que para determinar si se tiene una enfermedad de los riñones, los médicos ordenan un examen de sangre que evalúa qué tan bien los riñones están filtrando la sangre, llamada GFR (tasa de filtración glomerular) y un examen de orina para detectar la albúmina, la cual es una proteína que puede pasar a la orina cuando los riñones están dañados.









