¿Qué hacer cuando no tienes síntomas de COVID-19?

Además, te decimos a dónde puedes acudir en caso de que presentes señales

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 29/02/2020

29/02/2020 14:27 hrs.

Luego de los tres casos confirmados de "nuevo coronavirus chino (COVID-19)" en México, la Secretaría de Salud emitió un documento en el que se precisan indicaciones para estar protegidos de la infección.

Se considera "caso sospechoso" a la persona de cualquier edad que presente enfermedad respiratoria aguda y que cuente con el antecedente de viaje o estancia en China o haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación.

Mientras que una persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y cuente con un diagnóstico confirmado por laboratorio emitido por el InDRE, será considerado como "caso confirmado".

El que no presentes síntomas de COVID-19 no quiere decir que te hayas salvado de la infección y la Secretaría de Salud da las siguientes recomendaciones para las personas asintomáticas.





Foto: flickr.com





No tener síntomas de COVID-19... ¿Equivale a estar seguro?

La Secretaría de Salud informa que existen recomendaciones generales que son importantes para toda la población y que incluyen:

+ Llevar a cabo higiene de las manos con frecuencia, usando agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre 60% y 80%.

+ Procurar realizar lavado de manos siempre que las manos se vean sucias, antes de comer y después de utilizar el sanitario.

+ Limpiar y desinfectar con alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada cotidianamente superficies de contacto frecuente al menos una vez por día.

Y que las personas que no presenten síntomas del "nuevo coronavirus chino", no requerirán una mascarilla médica, ya que no hay evidencia disponible sobre su utilidad para proteger a las personas no enfermas.





Foto: pixabay.com





Además, dicha institución precisa que en caso de dudas, desarrollo de síntomas o datos de alarma, se deberá contactar de manera inmediata a la DGE a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES): Teléfono 800 00 44800.









Es importante destacar que los síntomas del COVID-19 pueden incluir fiebre, tos y falta de aliento, por lo que en palabras de la Jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), la Dra. Isabel Villegas Mota, los centros médicos de primer, segundo y tercer grado ya sea de instituciones públicas o privadas ya tienen la instrucción de que cuando se presente una persona con síntomas del Coronavirus, notificar a la Dirección General de Epidemiología, por lo que si llegaras a presentar cualquier signo de dicho padecimiento, podrás dirigirte a cualquier centro de salud.





Con información de gob.mx/salud, sumedico.lasillarota.com