5 cosas que los perros odian y tú no sabes

Ay, los perros...tan bonitos que son. Nunca nos reclaman si les ponemos moñitos, gorritos o lentes y les tomamos fotos para nuestras redes sociales. A veces hasta parece que posan.

Solemos jugar con ellos, acariciarlos, cargarlos, lanzarles cosas para que corran por ellas y las vuelvan a traer. ¿Te reclaman? Jamás. Te lamen la mano, te dan "besitos" en la cara y terminando, cuando ya estás cansado y te acuestas en tu cama para descansar, van y se acomodan a tu lado.

A veces creemos que tocarles el hocico y hacerles fintas de que les vamos a lanzar su juguete favorito es algo que les encanta, pero lo cierto es que hay comportamientos que no les gustan en lo absoluto.

5 cosas que haces y que molestan a tu perro:

Son permisivos porque te quieren, pero eso no significa que en realidad lo disfruten y deberías tomar nota, porque son actividades muy comunes:

1) Abrazarlo: Sí, las fotos de las personas abrazando a su lomito son lindas, sobre todo si el can les lame la cara, pero la verdad es que tener brazos alrededor de su cuello puede ser percibido por estos animalitos como una amenaza. La mejor opción es dejar que el perro se acomode en sus propios términos y acariciarles la espalda y el pecho.

Se trata de que conozcas bien a tu perro y sepas lo que le gusta y lo que no. Si se aleja cuando lo quieres abrazar, no lo persigas, es una muestra de que no lo disfruta.

2) Usar su cama: Está bien, esto no es muy común, pero si en algún momento decides acostarte en su colchón a manera de broma o para ver su reacción, lo más probable es que te la quiera quitar. Es su espacio y debes respetarlo.





3) Que le acaricies la cara: Es como si invadieras su espacio personal. Como lo mencionamos anteriormente, te deja hacerlo porque siente un vínculo contigo, pero al igual que con los abrazos, si se aleja cuando lo quieres acariciar, es un signo de que no lo tolera.

Recuerda que ellos también tienen sus personalidades y que habrá algunos que te dejen jugar hasta con sus orejas. Pasa tiempo con él /ella, conoce a tu mascota y distingue sus límites para que no lo molestes.





4) No dejarlos explorar: Salir a caminar contigo representa para ellos la oportunidad de conocer el mundo. Oler, explorar y marcar su territorio son actividades normales para ellos. Así conocen cosas.

Imagina que fueras caminando con una persona que te jala del brazo y no te deja ver objetos o lugares que te llamen la atención. Frustrante, ¿no?

Deja que disfrute el trayecto y que descubra olores, colores y sensaciones nuevas.

5) Que lo lleves muy controlado: Una correa tensa puede generarles sensación de nerviosismo, frustración y estrés. ¿Por qué no lo dejas ir a ese lugar que le llama la atención?, ¿hizo algo malo para que no confíes en él? Piénsalo de este modo: si lo jaloneas durante un paseo, le estarás enviando mensajes de alerta, de que esté listo para huir o pelear.

Si, por el contrario, lo llevas suelto y le dejas correr y caminar a su antojo, le estarás diciendo que el ambiente es de calma y normalidad.

Recuerda que su estado de ánimo también es importante y que adquirir una mascota representa una responsabilidad enorme. No juegues con sus sentimientos... ellos darían su vida por ti.

