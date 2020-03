La enfermedad que llevo al hospital a mamá de CR7

El delantero portugués de la Juventus agradeció el apoyo de la gente, pero pidió privacidad

ADRIÁN AGUIRRE 04/03/2020

04/03/2020 19:26 hrs.

El 3 de marzo de 2020, Dolores Aveiro, madre del futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo (también conocido como "CR7" debido a sus iniciales y el número que lleva en su playera), fue ingresada de emergencia al Hospital Nélio Mendonça de Funchal debido a que sufrió un accidente cerebrovascular conocido como Ictus.

De acuerdo con Sport y El País, la empresaria de 65 años, dueña del restaurante "Casa Aveiro by Dolores" y la productora de vino y aceite que lleva su nombre, fue sometida a una trombólisis y a una trombectomía y se encuentra "consciente y estable" después del percance sufrido en la madrugada de ese día.









¿Qué es el Ictus?:

La Revista Española de Cardiología señala que el Ictus es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad y define este padecimiento, también conocido como "enfermedad cerebrovascular", como un trastorno circulatorio cerebral que ocasiona una alteración transitoria o definitiva de la función de una o varias partes del encéfalo.

Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer precisa que se trata de la pérdida del flujo de sangre a una parte del encéfalo, que daña el tejido encefálico.

"El riesgo de un Ictus aumenta por la presión arterial alta, la edad avanzada, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol alto, la enfermedad cardíaca, la aterosclerosis (acumulación de materia grasa y placas en el interior de las arterias coronarias) y antecedentes familiares de Ictus. También se llama accidente cerebrovascular y ACV", dice esta institución.

Sus síntomas incluyen mareo, adormecimiento, debilidad en un lado del cuerpo y problemas para hablar, escribir o entender el lenguaje.

La letalidad del Ictus es alta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que cuatro de cada 5 muertes por Enfermedades Cardiovasculares se deben a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, y que un tercio de estas muertes ocurren prematuramente en personas menores de 70 años.

CR7 ya se pronunció al respecto de esta delicada situación y agradeció los mensajes de apoyo recibidos, pero indicó que por favor se respete su privacidad en estos momentos.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020

"Gracias por todos sus mensajes de apoyo para mi madre. Actualmente está estable y recuperándose en el hospital. Mi familia y yo quisiéramos agradecerle al equipo médico que la está cuidando y pedir amablemente que todos tengamos algo de privacidad en este momento", escribió el 5 veces ganador del Balón de Oro en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Dolores se recuperaba de un cáncer de mama después de ser diagnosticada con la enfermedad en 2007 y que en febrero del año pasado, El País reportó que la mamá de tres hijos (Hugo, Elma y Cristiano) se encontraba luchando por su vida debido a la radioterapia a la que fue sometida cuando fue operada del otro seno en Madrid.