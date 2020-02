¿Es mejor ser tratado en casa o en el hospital?

Cuando una persona ingresa a un hospital, lo hace con la idea de mejorar... pero a veces termina enfermandose más

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 27/02/2020

27/02/2020 17:30 hrs.

Se trata de un hecho: las personas que ingresan a un hospital enfrentan riesgos y muchas veces esperando mejorar, terminan empeorando. En palabras del New England Journal of Medicine, los hospitales pueden ser devastadores a nivel psicológico para los pacientes de edad avanzada, ya que la combinación de falta de sueño, mala alimentación y medicamentos sedantes puede provocar un deterioro progresivo en el estado mental del paciente. Sin embargo, una posible solución para curar nuestros males sin gastar tanto podría estar, literalmente, en nuestras casas.

De acuerdo con un estudio publicado en The Annals of Internal Medicine, el modelo de hospital en casa podría mejorar potencialmente la atención y reducir costos.





Foto: pxhere.com





Puedes leer: La cirugía que reduce el riesgo de defectos congénitos

¿Es mejor ser tratado en casa o en un hospital?

Investigadores del Hospital Brigham and Women´s de Boston evaluaron a 91 adultos (43 en el hogar y 48 de control) que ingresaron a través del departamento de emergencias con afecciones agudas seleccionadas con el objetivo de comparar los resultados del hospital domiciliario contra la atención hospitalaria habitual.

"El resultado primario fue el costo directo total del episodio de atención aguda (o sea la suma de los costos de la mano de obra no médica, suministros, medicamentos y pruebas de diagnóstico) y los resultados secundarios incluyeron el uso de la atención médica y la actividad física durante el episodio de atención aguda y a los 30 días.

El costo promedio ajustado del episodio de atención aguda fue 38% (IC 95%, 24% a 49%) más bajo para pacientes domiciliarios que para pacientes de control. En comparación con los pacientes de atención habitual, los pacientes domiciliarios tuvieron menos órdenes de laboratorio (mediana por ingreso, 3 frente a 15), estudios de imágenes (mediana, 14% frente a 44%) y consultas (mediana, 2% frente a 31%). Los pacientes domiciliarios pasaron una menor proporción del día sedentarios (mediana, 12% frente a 23%) o acostados (mediana, 18% frente a 55%) y fueron readmitidos con menos frecuencia dentro de los 30 días (7% frente a 23%)", se lee en el comunicado original.

Pero eso no es todo. El no tener que pagar hospedaje, estacionamiento ni los gastos habituales implicados en una internación reduce los precios y hace que el hospital en casa (Hospital at Home (HaH)) genere una experiencia personalizada para el paciente.





"No hay un pago de tarifa por servicio por separado para HaH. No hay códigos específicos para ello. Debería usar los códigos de visita a domicilio actuales que no cubren todos los gastos. Sería como cobrar un día en el hospital con un código de visita al consultorio. En este momento, los participantes son sistemas que tienen contratos de riesgo. Debido a que están al tanto de todos los costos médicos, se benefician de los costos más bajos de HaH y los mejores resultados y la satisfacción del paciente", dice el doctor y director ejecutivo del Instituto de Atención Centrada en el Hogar (HCCI), Thomas Cornwell.





También te puede interesar: Ejercicios para hacer en casa durante la vejez

Al ser este el primer estudio de este tipo, los resultados de dicho ensayo controlado aleatorio pueden fortalecer el caso de las atenciones especializadas en el hogar.

Sin embargo, los resultados dicen que el hospital en casa reduce costos, uso de atención médica y reingresos, al tiempo que aumenta la actividad física en comparación con la atención hospitalaria habitual, por lo que podría ser una buena opción en el futuro.