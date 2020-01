¿Qué hacer cuando atropellan a un perro?

Tu reacción puede resultar fundamental...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 04/01/2020

04/01/2020 17:52 hrs.

Las emergencias suelen ocurrir cuando uno menos se lo espera y saber qué hacer y qué no en esos momentos, suele marcar la diferencia. Se requiere pensar rápído y actuar con la misma velocidad. Sin embargo, el presenciar el atropellamiento de un perro es una escena desgarradora que puede dejar a las personas en shock, por lo que es importante que conozcas los pasos a seguir luego del incidente...

1) Como en toda situación, lo importante es mantener la calma. Es un momento poco placentero, pero trata de no asustarte. Imagina que tu perro te nota espantado y quiere acudir a protegerte pero está lastimado y su situación puede empeorar con el movimiento. Aún estando en esa dolorosa situación, tu perro daría la vida por ti, pero es importante que te tranquilices para evitar estresar al can y poder dar el siguiente paso.

2) La mayoría de los accidentes ocurren en la carretera, por lo que después de haber controlado tus sentimientos, deberás acercarte al perro lastimado y cargarlo para ponerlo (y ponerte) en un lugar seguro. Ten en cuenta que como el animal también está en shock, puede rascarse o soltar la mordida cuando en situaciones normales no lo haría. Si no tienes un bozal de emergencia, trata de manipular su cuerpo de tal forma que no toques sus heridas.

El siguiente paso es obvio, pero no menos importante: llama al veterinario de emergencias.

3) En lo que llega el veterinario, usa una manta para cubrir al lomito lastimado. Procura evitar la presión en los lugares dañados y mantener tu cara lejos de su hocico.

Foto: needpix.com

Puedes leer: ¿Cómo saber si mi gato tiene fiebre?

4) Ten en cuenta esto: los perros chiquitos y medianos se pueden levantar y transportar con cuidado, sin embargo, las razas grandes cuestan más trabajo para ser transpoetados. En ambos casos, una manta resistente te será de mucha utilidad, ya que se puede utilizar como una honda para canes con lesiones en las piernas pero que son capaces de caminar o como una camilla para perros gravemente heridos o lastimados.

5) Localiza las lesiones: Esto lo utilizarás después cuando llegue el veterinario. Si el especialista te marca en el camino para conocer el estado del animal, es importante que le digas donde hay cortes, si parece tener una lesión esécífica, dificultad para respirar o si sospechas que tiene un trauma en la cabeza. Todo esto le ayudará al doctor a darse una idea del estado de tu mascota y a preparar los instrumentos de acuerdo con tus indicaciones para atenderlo de la manera más adecuada.

Foto: flickr.com

También te puede interesar: ¿Cómo acariciar correctamente a un perro desconocido?

Así mismo, en caso de que detecte algo y aún no haya llegado, te podrá dar instrucciones para que las realices en lo que arriba al sitio del incidente.

6) Si tienes la información de tu perro a la mano, es tiempo de entregarla: Cuando llegue el veterinario, le podrás decir información como la edad del lomito y su estado de salud antes del accidente. No resiste lo mismo un cachorro que un perro adulto y eso es algo que debes también tener presente.

Recuerda que una vez que el especialista determine el estado del animal, te planteará una serie de opciones sobre planes de tratamiento y esto incluye la atención médica recomendada, el costo estimado del tratamiento y el pronóstico. Si bien te puedes relajar un poco cuando llegue el veterinario, deberás prestar mucha atención a sus palabras, ya que tu perro podría necesitar cirugía o no.

Ahora ya está en manos de expertos y faltará esperar...

Con información de RAC.co.uk, PetMD, Canine Journal