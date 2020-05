¿Qué es el líquido sinovial y para qué sirve?

Es una sustancia de color claro o pálido, similar al color paja o amarillo y de consistencia viscosa. No tiene olor y su composición es similar a la del suero.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 06/05/2020

06/05/2020 14:10 hrs.

¿Qué es el líquido sinovial? Recientemente, las personas han comenzado a preguntarse, ¿qué es el líquido de las rodillas? y, ¿para qué sirve? Lo anterior después de rumores acerca de la venta de líquido sinovial que han sido difundidos en las redes sociales y como todo rumor, lo anterior representa un peligro de desinformación, confusión, miedo, temor y rechazo hacia el personal de salud mexicano que ha sido acusado de comercializarlo.

Dicho rumor asegura que en hospitales, clínicas y centros médicos de México, se extrae dicho líquido de las rodillas para ser comercializado pues representaría un gran negocio para la industria farmacéutica y médica.

Te recomendamos: 5 hábitos que fortalecen el sistema inmune de los niños en cuarentena

Lo que debes saber del líquido sinovial en las rodillas...

Primero, esos rumores son totalmente falsos. El "líquido de las rodillas" recibe el nombre de líquido sinovial o fluido articular y la acumulación de este también puede generar padecimientos y dolor.

El término "sinovia" proviene del griego "syn", junto con "ovum", huevo lo cual tiene que ver con que el movimiento articular ocurre entre dos partes que se unen en un medio que tiene la apariencia de clara de huevo.

¿Cómo es el líquido sinovial? Es una sustancia de color claro o pálido, similar al color paja o amarillo y de consistencia viscosa. No tiene olor y su composición es similar a la del suero pero contiene gran cantidad de mucina.

¿Para qué sirve? El líquido sinovial llena la cavidad articular y actúa como lubricante para mantener una fricción mínima entre huesos durante el movimiento y mientras se soporta el peso corporal. También otorga nutrientes para el cartílago.

Las alteraciones del líquido sinovial pueden originar diversos padecimientos pues las articulaciones pueden inflamarse y dar como resultado gota, hemofilia, traumatismos, artritis, reacciones inmunológicas, fiebre reumática, entre otras.

Al respecto, publicaciones en International Journal of Morphology señalan que los distintos componentes del líquido sinovial le confieren además de propiedades lubricantes, propiedades regulatorias y metabólicas para disminuir la fricción y el desgaste:

"Las articulaciones sinoviales normalmente presentan un ligamento capsular (LC) junto a una membrana sinovial (MS) que contiene al líquido sinovial en una cavidad que rodea el cartílago y hueso articular".

Como te darás cuenta, el líquido sinovial tiene una función muy importante pues, permite la movilidad y el mantenimiento del sistema ósea.

Las propiedades viscosas y su similitud con una gelatina lo hacen un líquido apto para la protección de cartílagos y huesos.

Útil para el diagnóstico de enfermedades...

El líquido sinovial también es útil para algunos exámenes para la detección de artritis reumatoide, pues se trata de un padecimiento que afecta principalmente la membrana sinovial, lo cual ocasiona cambios en el líquido producido por dicha membrana.

Los cambios más frecuentes en el líquido sinovial que indicarían algún padecimiento son:

- Turbidez

- Disminución de la viscosidad

- Aumento celular

- Disminución de la mucina.

En el líquido sinovial también puede encontrarse el factor reumatoide en algunos casos de artritis reumatoide cero- negativos que ayudaría en el diagnóstico.

También te sugerimos: El nutritivo secreto del mamey para fortalecer tu sistema inmune

¿Es nuevo? No, en el año 2017 el rumor también fue difundido y la recomendación es no confiar en información que no sea oficial. En este caso, ante la pandemia, más de un rumor ha sido difundido, por ello, es importante verificar siempre la información.

Finalmente, la Secretaría de Salud (Ssa), subraya la importancia no difundir información falsa y comparte un número de atención para aclaraciones: