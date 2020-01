¿Qué debo hacer si mi perro se comió un calcetín?

¿La curiosidad mató al gato? Tal vez no, pero sí hizo que "Fido" comiera ropa. ¿Qué procede?

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 24/01/2020

24/01/2020 10:54 hrs.

Los perros, en especial los cachorritos, pueden llegar a comer y masticar cosas que no están hechas para masticarse. Los calcetines son unos de los objetos preferidos por los canes y si bien pueden parecer bonitos metiéndose dicha prenda en sus hocicos y luego volteándote a ver con cara de "yo no fui", muchas personas no conocen los riesgos que conlleva el que "Fido" ingiera esos artículos.

¿Por qué los calcetines? Piénsalo: son pequeños, fáciles de levantar y transportar, resultan un maravilloso juguete para sacudir, aventar y desgarrar. También, en la mayoría de los casos, suelen estar tirados por toda la casa, siendo de fácil acceso para los perritos.

Nuestra vida nunca vuelve a ser la misma una vez que conseguimos un can y si bien podemos esperar muchas sorpresas buenas, también debemos estar preparados para las malas noticias.

¡Mis calcetines de jirafitas!





Foto: piqsels.com





Puedes leer: ¿Cómo combatir el mal aliento en perros?

¿Qué debes hacer si tu perrose comió un calcetin?

Primero que nada, ordenar tu casa.

¿Quieres que vuelva a pasar?

Toma en cuenta lo siguiente: si el perro es grande y el artículo es pequeño, tu lomito puede vomitarlo, ya sea de inmediato o un día o dos más tarde. Si esto no sucede, es probable que "Firulais" pase el calcetín y lo expulse mediante el popó. Sin embargo, esta opción es riesgosa porque podría llevar varios días y cada que lo saques a pasear, querrás revisar que salga esta ropa.

"Cuando el estómago se vacía, la comida irá primero y los objetos no digeribles irán al final. Los artículos pueden permanecer en el estómago de un perro y causar problemas periódicos. Los derribaron pero no pueden arrojarlos, y son demasiado grandes para entrar en el intestino, por lo que rebotan y causan algunas molestias. Estos perros generalmente sufren vómitos crónicos", explica la doctora en medicina veterinaria, Kelly Diehl.

No es el fin del mundo, pero sí debes actuar en caso de que tu perro se haya comido un calcetín.

Si tu can se comió uno, debes saber que dependiendo del tipo de calcetín y el tamaño de tu mascota, así como el estado de salud de esta última, pueden provocar que el daño varíe de forma drástica.

Lo primero que debes hacer es mantener la calma, ya que el perro puede agitarse al verte estresado y agravar la situación en su intestino. Después, deberás regañarlo para que sepa que lo que hizo estuvo mal y que no debe volverlo a hacer en el futuro.

Habiendo realizado esto, es importante que sepas que tienes tres opciones para actuar:

+La forma natural

+ La forma quirúrgica

+ Forzarlo al vómito





Foto: flickr.com





También te puede interesar: ¿Qué hacer cuando atropellan a un perro?

La primera es mediante el excremento y como su nombre lo indica, no necesita cirugía ni intervención médica. Puedes acelerar el proceso con laxantes. Se trata de la solución menos invasiva y la menos estresante para ambos, ya que el perro lo tomará como un "tengo ganas de ir al baño", saldrá y hará sus necesidades. Si quieres usar laxantes, consulta al veterinario, coméntale la situación y dile tus planes para que te de consejos para hacerlo de la mejor manera.

En el caso de la segunda, no requiere tanta explicación: llevas a tu perro al veterinario, le ponen anestesia y le quitan el calcetín de su organismo. El problema estará después, al impedir que tu mejor amigo de cuatro patas corra y se le abran las suturas.

La tercera es la más común, pero también tiene sus riesgos. Es importante que utilices este método si viste lo que pasó momentos antes. Esto es porque estará más cerca de la salida y no se habrá perdido en su estómago.

Realizar esto implica hacer vomitar a tu perro por lo que deberás tener cuidado de hacerlo correctamente para no lastimarlo permanentemente. Si tienes dudas, no lo hagas y acude con profesionales.





Recuerda que tener un perro va más allá de las salidas al parque, los abrazos y los besitos. Estos animalitos requieren atención, cariño y cuidados. Cuídalo y él te protegerá por el resto de su vida.





Con información de dogster.com, dogsaholic.com, thesprucepets.com