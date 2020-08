¿Qué antiinflamatorios calman el dolor sin afectar el corazón?

Para las personas con problemas cardíacos, tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroides puede aumentar el riesgo de un ataque al corazón

¿Existe una relación entre los antiinflamatorios y el corazón? Mayo Clinic señala que sí. En palabras de esta clínica, tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroides, los cuales se usan generalmente para tratar el dolor y la inflamación, pueden aumentar el riesgo de un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

¿Debes dejar de tomarlos? No necesariamente, pero es importante que conozcas más sobre esta relación.

Corazón y antiinflamatorios: ¿Una combinación peligrosa?

Uno de los padecimientos del corazón que se pueden presentar cuando se tiene un problema cardíaco son las arritmias.

¿Qué son las arritmias? La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos define las arritmias como un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo del corazón. Esta institución señala que el corazón puede latir demasiado lento (lo que se conoce como bradicardia), demasiado rápido (taquicardia) o de forma irregular.

Conforme información publicada en su sitio web, la Fundación Española del Corazón señala que:

"El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo muy eficaz, pero puede tener efectos secundarios y no se recomienda su uso en personas con insuficiencia renal, hipertensión arterial, arritmias o insuficiencia cardiaca, ya que puede empeorar la situación basal del paciente"

La Fundación explica que prácticamente todos los antiinflamatorios no esteroides tienen efectos adversos parecidos y que no pueden recomendar otro, sin embargo, presentan otra opción que no tiene dichos efectos secundarios, aunque no es como tal un antiinflamatorio: el acetaminofén (el que se encuentra en el paracetamol).

"Este fármaco no tiene los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroides, aunque se trata más de un analgésico que de un antiinflamatorio", detalla la Fundación Española del Corazón

¿Debes dejar de tomar antiinflamatorios para proteger tu corazón?

No. Mayo Clinic explica que tomando solo la dosis requerida durante el menor tiempo posible se limita el riesgo de tener un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

"Ingerirlos de vez en cuando o por poco tiempo, como para ayudar con el dolor ocasionado por una lesión, generalmente tiene un riesgo pequeño", indica esta clínica.

Recuerda que es importante no automedicarse y en caso de tener un problema del corazón, consultar con el médico para que éste determine el mejor tratamiento basándose en las necesidades de la persona afectada.