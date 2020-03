Covid-19: 3 alimentos que no sabías que podías congelar

Con los supermercados vacíos por las compras de pánico, puedes guardarlos en el congelador para que duren semanas o meses

Por lo general no tenemos ningún problema en asegurarnos de que no se desperdicie ningún alimento: nos lo comemos y ya. Sin embargo, en situaciones como la cuarentena por covid-19 en la que nos encontramos, donde las tiendas están cerradas y hay muy pocos negocios abiertos, es importante saber qué puedes guardar en el congelador para que dure más y qué no.

Ya sea que los quieras reservar para días, semanas o meses, aquí te dejamos una lista de alimentos que quizá no sabías que puedes almacenar en la parte superior (o inferior) del refrigerador.





¿Qué alimentos puedes guardar en el congelador y cuáles no durante la cuarentena por covid-19?





1) Leche: Descongélala antes de volver a usarla. Una vez que lo hagas, revuélvela bien con una cuchara para que todos los sólidos y los líquidos se mezclen por completo.

Ten en cuenta que la leche se expandirá cuando esté congelada, así que no la pongas en un recipiente hermético.

"Una vez que haya congelado su leche, puede descongelarla en el refrigerador o en agua fría y es segura para el consumo. Sin embargo, tenga en cuenta que el sabor y la textura de la leche pueden verse afectados", menciona el Dairy Council of California.

2) Queso: Puede congelarse el bloque completo o en pedazos. De esta última manera podrás tomar porciones cada vez que necesitas o quieras.

Es importante que sepas que esto no lo podrás hacer con el requesón, ya que solo es "amigable" con los quesos duros.

"Si bien la congelación no destruye los nutrientes en el queso, afecta su textura y calidad. Cuando el queso se congela, se forman pequeños cristales de hielo en el interior, lo que interrumpe la estructura interna del queso. Cuando se descongela, se libera agua, lo que hace que el producto se seque, se desmorone y potencialmente desarrolle una textura harinosa.

Los quesos congelados también pueden ser menos fundibles cuando se almacenan durante más tiempo", detalla la Licenciada en Ciencias de la Medicina, Elise Mandl.





3) Arroz y pasta: Es casi imposible hacer la cantidad justa de arroz o pasta para la comida, pero la buena noticia es que podemos meter lo que sobre al congelador. Cuando quieras descongelar cualquiera de los dos platillos, vierte agua caliente sobre ellos y vuélvelos a cocinar.





"El arroz tiene una espora que forma una bacteria llamada Bacillus Cereus. Cuando se almacena en el refrigerador o congelador, estará inactivo, pero al calentarse nuevamente se activará y se multiplicará aún más, una vez que se haya recalentado correctamente, hay demasiadas esporas presentes que causan intoxicación alimentaria", apunta el portal especializado veggies.org.uk





Este sitio también señala cinco reglas de oro para este tipo de alimentos:

1. Solo recalentar el arroz una vez

2. Si cocinas el arroz usando el método en el que se enjuaga con agua fría tan pronto como se cocina y luego se refresca con agua hirviendo, entonces no puedes recalentar

3. Enfría el arroz tan pronto como puedas y por los medios más rápidos: el arroz simple puede enjuagarse con agua fría. Como tip: coloca una capa delgada en un recipiente poco profundo para que el área de superficie máxima permita un enfriamiento rápido

4. Mételo en el refrigerador o congelador lo más rápido posible y no lo guardes por mucho tiempo.

5. Recalentar completamente cuando lo vayas a usar de nuevo.