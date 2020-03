¿Qué hacer si mi prueba de COVID-19 salió positiva ?

También te decimos cómo descontinuar el aislamiento después de tener COVID-19.

¿Qué hago si mi prueba de COVID-19 salió positivo? De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la infección por COVID-19 parece clínicamente más leve que el MERS-CoV y el SARS-CoV, en términos de gravedad, transmisibilidad y letalidad. Los signos de infección más frecuentes del nuevo coronavirus involucran principalmente al aparato respiratorio. Tos, dificultad para respirar, fiebre y en casos más graves, neumonía, son los peligros de la infección por el nuevo coronavirus.

En ese sentido, la Secretaría de Salud (Ssa) refiere que los grupos con mayor riesgo de presentar síntomas graves por COVID-19 son las mujeres embarazadas, niños menores de 5 años. Adultos mayores de 65 años, personas que viven con VIH y personas con condiciones médicas como cáncer, diabetes mal controlada, enfermedades autoinmunes, cardiopatías y obesidad.

¿Qué hacer cuando la prueba de COVID-19 da un resultado positivo?

Al respecto, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (INCMNSZ) ha presentado una adaptación de: CDC Steps to help prevent the spread of COVID-19 if you are sick y National Center for Immunization and Respiratory Diseases, que otorga recomendaciones clave para las personas que obtienen un resultado positivo en su prueba para COVID-19:

1. En casa. La primera recomendación si la prueba resulta positiva es quedarse en casa, excepto para recibir atención médica. Las personas con COVID- 19 pueden recuperarse en casa pero tienen que seguir las siguientes medidas:

- No salir a menos que requiera de atención médica (por ejemplo si hay dolor en el pecho o falta de aire).

- No asistir al trabajo, escuela o lugares públicos

- Evitar el uso de transporte público, taxis o vehículos compartidos.

- No tener visitas en casa.

2. Separación. Se sugiere separar a la persona enferma de las demás personas del hogar, para ello, se debe:

- Usar un cuarto exclusivo para el enfermo

- Permanecer el mayor tiempo posible en el cuarto

- De ser posible, usar un baño separado

- Limitar contacto con mascotas, si existe la posibilidad, pedir a otro miembro de la familia que cuide a las mascotas.

- De necesitar cuidar a las mascotas, lavar las manos antes y después de interactuar con ellas.

3. Cubrebocas. El uso de cubrebocas será para los cuidadores o familiares que entren a la habitación de la persona enferma.

Si la persona enferma tiene que salir de casa para valoración médica, deberá usar cubrebocas.

Si una persona enferma comparte vehículo o está cerca de otras personas, será necesario también utilizar cubrebocas.

Más medidas... Otras medidas, con la de cubrir la boca al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo o el codo, todos los pañuelos deben ir a un bote de basura con tapa. Es necesario lavar las manos con agua y jabón, inmediatamente después de estornudar o toser. El lavado de manos con agua y jabón por más de 20 segundos, no compartir artículos personales, limpiar las superficies de contacto habitual y vigilar síntomas de la enfermedad son también medidas fundamentales.

¿Cómo descontinuar el aislamiento después de tener COVID-19?

Las personas con COVID-19 solamente podrán finalizar su aislamiento si cumplen todas las condiciones siguientes:

- No tener fiebre en los últimos 3 días (sin tomar medicamentos para la fiebre como el paracetamol).

- Mejoría en los síntomas: la tos y la falta de aire han disminuido.

- Han pasado más de 7 días desde que los síntomas iniciaron.

Finalmente a algunas personas se les realiza una prueba de seguimiento, la cual solamente el personal médico podrá determinar factible.

¡Recuerda permanecer en casa!