¿Qué debes hacer si das positivo en una prueba de covid?

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 18/09/2020

18/09/2020 11:50 hrs.

¿Alguna vez te has preguntado qué hacer si te haces una prueba del covid-19 y resulta positiva? De acuerdo con la enfermera Elizabeth Hanes, la respuesta dependerá del momento en que se obtengan los resultados y de cómo te sientas realmente, aunque eso no significa que no debas tomar las medidas para protegerte a ti y a los demás.

La Johns Hopkins School of Public Health menciona en su sitio web que las pruebas son particularmente importantes para las personas que están gravemente enfermas de covid-19 y que conocer el diagnóstico es relevante porque permite que los trabajadores de salud se protejan.

"En el caso de las personas que no tienen covid-19 grave y la presentan de manera leve o moderada, las pruebas covid pueden ayudarlas a que se aíslen y alerten a los individuos con los que han estado en contacto de la posible necesidad de una cuarentena", señala esta institución educativa.

¿Qué debes hacer si diste positivo en una prueba del covid-19? Aquí te lo contamos.

Foto: pikist

Di positivo en una prueba covid-19...¿Y ahora qué hago?

Primero que nada, es importante que sepas quiénes se deben aplicar las pruebas covid. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan las siguientes consideraciones:

+ Personas que tienen síntomas de covid-19

+ El/la persona que haya tenido contacto cercano (que hayan estado a menos de dos metros de distancia) durante al menos 15 minutos de una persona con covid-19 confirmado

+ Las personas a las que su médico de confianza les haya pedido hacerse la prueba covid

"No todas las personas necesitan hacerse la prueba covid. En caso de realizársela, el individuo debe ponerse en cuarentena/autoaislamiento en su hogar a la espera de los resultados y seguir los consejos de los profesionales de salud pública y/o su proveedor de atención médica", apuntan los CDC.

Ahora bien, Hanes plantea en WebMD algunos escenarios y recomendaciones para las personas que hayan dado positivo en las pruebas covid:

- Si la persona dio positivo en las pruebas rápidas pero se siente bien y no presenta fiebre u otros síntomas, deberá ponerse en cuarentena durante 10 días después de haber recibido el resultado positivo.

- Si el individuo se hizo una prueba rápida de antígeno, recibió un resultado positivo y no se siente bien, deberá ponerse en cuarentena de inmediato, mantenerse alejado/a de otros miembros del hogar y de la gente en general. Si necesita salir para acudir al médico, esta persona deberá usar cubrebocas y mantener su sana distancia de los demás.

"La persona puede volver a convivir con otras personas cuando hayan pasado 10 días desde que aparecieron sus primeros síntomas y su fiebre ha desaparecido en 24 horas sin haber usado medicamentos para reducirla", detalla Hanes

- Si la persona se hizo una prueba molecular y se siente mal, deberá actuar como si tuviera coronavirus y seguir las mismas instrucciones que en los otros dos escenarios

Foto: pixabay

El National Health Service del Reino Unido (NHS) recomienda que si se dio positivo a una prueba covid, la persona deberá aislarse de inmediato y refuerza lo que dice Hanes:

+ Si la persona se hizo una prueba porque tenía síntomas, deberá mantenerse aislada durante 10 días desde que comenzaron sus síntomas.

+ Si se le hizo una prueba pero la persona no ha tenido síntomas, deberá aislarse por sí misma durante 10 días desde que se hizo la prueba.

"Cualquier individuo con el que se viva, y cualquier persona que se encuentre en la burbuja de apoyo del miembro de la población que se hizo la prueba deberá aislarse por sí mismo durante 14 días a partir del momento en que ésta comienza a aislarse", concluye el NHS.