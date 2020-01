¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos excitamos?

Este momento tendría incluso beneficios para la salud

Estás con tu pareja y aún no han comenzado a tener relaciones sexuales, pero los besos y la cercanía hacen que te sientas "caliente". De repente, te excitas y quieres dejar de lado el "juego previo" para pasar directamente a la acción. Entendemos que en ese momento lo que menos deseas es detenerte a pensar "¿Por qué nos exitamos?", pero... ¿te lo has llegado a preguntar?

Resulta que a mediados de 1980, el psicólogo de la Universidad de Boston, David Barlow, y sus colegas, llevaron a cabo unos estudios para investigar la relación entre la ansiedad y la excitación sexual y descubrieron que los hombres con y sin problemas sexuales reaccionaban de manera muy diferente a las amenazas de descargas eléctricas leves que inducían a la ansiedad.

Por su parte, las personas que decían no tener problemas para tener y mantener erecciones creían que se sorprenderían si no se excitaban, por lo que se iban a concentrar en una escena erótica.





"El resultado fue que la amenaza de shock en realidad aumentó la excitación sexual. Pero los hombres que tuvieron problemas sexuales respondieron a la amenaza del shock de manera muy diferente. Su atención se centraría tanto en los resultados negativos que no podrían procesar las señales eróticas", explica Barlow.









¿Qué conduce a la excitación y cómo se presenta en nuestros cuerpos?

El placer sexual surge de varios factores incluida la liberación de neuroquímicos como la oxitocina y dopamina, que inundan el sistema durante el orgasmo, así como la sensación de conexión que sentimos al abrazar, tocar y masajear, pero dada la enorme cantidad de factores de variables en lo que las personas encuentran excitante, no hay solo una forma de sentirnos excitados.

De acuerdo con Psychology Today, los varones se sienten especialmente estimulados por las imágenes visuales, y alrededor del 90 por ciento de los jóvenes informan que usan la pornografía con cierta regularidad, a veces porque no tienen pareja o porque no saben cómo salvar las diferencias en el apetito sexual.

Ya en el sexo, con la estimulación, las señales físicas de la excitación y la manera de llegar a ella son más notorias: casi el 82% de las mujeres se excitan cuando les acarician los pezones y el 52% de los hombres también.

¿Cómo se demuestra en ellas? entre la mitad y las tres cuartas partes de las mujeres tienen un rubor sexual, que puede mostrarse como manchas rosadas que se desarrollan en los senos y se extienden por todo el cuerpo. En los hombres, alrededor de una cuarta parte de los hombres también presentan esta ruborización, pero comienza en el abdomen y se extiende hasta el cuello, la cara y la espalda.

"Con respecto a las mujeres, el 81.5% informó que la estimulación del pezón / seno causó o mejoró su excitación sexual, y que cuando se excitaron sexualmente, la estimulación del pezón / seno aumentó su excitación. Solo el 7,2% informó que dicha estimulación causó una disminución en su excitación. Alrededor del 59.1% de las mujeres han solicitado activamente la estimulación de sus parejas, y el 37.7% deseaba que se las estimularan, pero no pudieron pedir que se llevara a cabo (presumiblemente por timidez o por no querer parecer demasiado exigente). En el caso de los hombres, como las mujeres, la estimulación del pezón fue determinante para su excitación sexual, pero el porcentaje fue menor que en las mujeres (51.7% comparado con 81.5%)", se puede leer en el estudio original.





Al estar excitados también aumenta nuestra temperatura corporal y por eso decimos que estamos "calientes".

"Los hombres que pueden excitarse con bastante facilidad parecen imperturbables en ocasiones en las que no pueden excitarse. Tienden a atribuirlo a eventos externos benignos: era algo que comían o no dormían lo suficiente, no como características de sí mismos. En contraste, los hombres con problemas de excitación tienden a hacer todo lo contrario, pensando que cada instancia de dificultad es un signo de un problema interno a largo plazo, ya sea fisiológico o psicológico", menciona Barlow.

Como ves, muchos factores influyen en la excitación de las personas y si bien lo que "prende" a cada quién puede ser diferente, algunos signos son parecidos.

