¿Por qué tu perro te mira cuando hace del baño?

Los expertos lo relacionan incluso con el instinto de supervivencia

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 27/11/2019

27/11/2019 13:26 hrs.

Seguramente te has preguntado la razón por la que tu perro te voltea a ver cuando se sienta a hacer sus necesidades. Puede parecerte extraño ya que cuando tu vas al baño no volteas a ver a otra persona, pero lo cierto es que este comportamiento no es una casualidad y, de hecho, existen muchas teorías al respecto.

Una de ellas es el refuerzo positivo. Sí, como si necesitara tu aprobación para saber que lo que está haciendo está bien y le fueran a dar un premio por ello. ¿Curioso, no?

Cuando adquieres a un cachorrito, lo primero que tienes que hacer es enseñarle obediencia y uno de los métodos es darles un obsequio cada que hagan lo que les dijiste para que lo asocien con algo bueno y lo sigan haciendo. De esta manera, cuando salen a la calle a hacer popó o pipí, esperan que se les premie. Por ello puede ser que te observe: porque espera recibir dicho incentivo.





Otra puede ser que te esté pidiendo permiso. Desde que tu conoció, ha recibido indicaciones como "no, ahí no lo hagas", "en el sillón no", "sal, hazlo en la puerta del vecino", por lo que cuando tiene ganas de ir al baño y se planta en un lugar para realizar sus necesidades, puede que te esté pidiendo aprobación para "descargarse" en ese sitio. Entienden muchas palabras que les decimos, pero también se guían mucho por tu lenguaje no verbal, por lo que si no tienes inconveniente en que lo haga en donde se encuentra, puedes hacerle un gesto con las manos para que lo entienda.

También está la teoría de que lo hacen porque están vinculados contigo y te tienen confianza. El perrito te ve como líder, te tiene cariño (aunque hay quien dice que no sienten amor, solo placer) y confianza, por lo que esa podría ser otra razón por la que te observa mientras defeca.





Reacción psicológica: Aunque podemos pensar "ay, sus ojitos todos bonitos me están viendo", la verdad es que el momento en el que te das cuenta de que literal está en el baño y te está viendo, resulta un tanto... extraño.

Esto tiene una razón de ser y es que puede indentificarte como miembro de su familia y ver en ti a una figura paternal o maternal similar a la que tienen las mamás con los bebés.

Protección: "La posición de defecar es una posición vulnerable para los perros. La sensación de ser vulnerable la deja su ancestro salvaje, el lobo, que todavía tiene que valerse por sí mismo en la naturaleza. Creo que los perros se aseguran de que tengamos la espalda cubierta mientras están en esa posición vulnerable durante un período prolongado de tiempo", comenta la experta en comportamiento de perros y entrenadora canina en la empresa neoyorkina Innovative Dog Training, Madeline Friedman.

Mientras están haciendo sus necesidades se sienten indefensos y necesitan sentirse protegidos por ti. Ya que terminaron, vuelven a protegerte con su vida.

Privacidad: Aunque es extraño por todo lo explicado arriba, pueden estar diciendo "ejem... ¿podrías voltear hacia otro lado, porfi?". Aquí ya depende mucho la raza, tu relación con el perro y otros factores.





Así que ya lo sabes: no te saques de onda si lo ves observándote fijamente mientras están en su "escala técnica". Con estas razones sabrás que hay factores que influyen en dicho comportamiento y los tendrás presentes la próxima vez que lo saques a pasear.





Con información de The Dodo, dogviously.com, iheartdogs.com