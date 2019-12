Tu cuerpo puede estar diciendo algo...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 07/12/2019

07/12/2019 17:41 hrs.

Te encuentras en ese momento de intenso placer, en medio del mejor sexo que has tenido en tu vida y estás apunto de llegar al orgasmo cuando te dan unas terribles ganas de orinar que te hacen pedir una "pausa" para ir al baño. Aparte de matar la pasión, puedes arruinar el momento y lo peor de todo es que nunca fue tu intención.

Y es que hay que ser sinceros: las relaciones sexuales no son como en las películas para adultos. En la vida real, te preocupas por no saber poner un condón o que te caigas de la cama. Detalles que podrían dar risa pero que en ese preciso momento resultan de lo más molesto... como las ganas de orinar.









Puedes leer: ¿Puede el sexo anal ocasionar hemorroides?

¿Por qué me dan ganas de orinar durante el sexo?

Primero que nada, hay que resaltar que es un problema especialmente de las mujeres, ya que los hombres tienen un mecanismo natural que les impide orinar cuando tienen una erección.

El International Urogynecology Journal señala que hasta el 60% de las mujeres que tienen un nivel de incontinencia general, experimentan fugas durante las relaciones sexuales.

Pero tal vez no deberías preocuparte tanto. La doctora Deeti Gupta, quien es fundadora de Walk In GYN Care en Nueva York, señala que probablemente no necesites preocuparte demasiado: "Algunas mujeres" pueden confundir "chorros" durante un orgasmo intenso con orinar. Las secreciones vaginales normales excesivas durante el sexo también pueden hacer que te sientas súper húmeda allí, dándote la sensación de que podrías haber goteado", dice.









También te puede interesar: ¿Son normales las flatulencias durante los orgasmos?

Lo que pasa es que cuando tienes relaciones sexuales, la fricción que ocurre a veces puede confundir las sensaciones que están sucediendo allí, haciéndote sentir que vas a orinar. Además, ese impulso podría ser la eyaculación femenina o debido a la humedad natural que ocurre.

A menos que tengas la vejiga llena o lidies con problemas de incontinencia urinaria, existe una buena probabilidad de que tu cuerpo solo te esté enviando señales mixtas.

Hay que recordar que la vagina y la vejiga se encuentran muy cerca, por lo que el acto sexual puede presionar esta última y que esto ocasione que te den ganas de orinar.

Así que no te espantes si te pasa esto, es normal. Podrías intentar ir al baño antes del coito y así asegurarte de que nada más sea la presión.





Con información de Healthline, International Urogynecology Journal, Wellandgood