Para que el concepto de infidelidad exista en una pareja, ambos socios deben definir la relación como monógama

ADRIÁN AGUIRRE 13/02/2020

13/02/2020 15:19 hrs.

La infidelidad que se presenta durante el fantaseo puede tomar muchas formas: sueños sobre los que no tienes control, ver continuamente lo que hace tu ex pareja mediante las redes sociales o dejar que tu imaginación corra por escenarios con relaciones de tiempos pasados como la secundaria o la preparatoria. También puedes sorprenderte soñando despierto con un compañero (mujer u hombre) de trabajo durante una reunión o clase aburrida, o echando un segundo vistazo a una persona que desconoces pero que llamó tu atención en la calle.

¿Por qué fantaseamos con otras personas?

Supongamos que conociste a tu "media naranja" y publicas fotos de ustedes dos juntos en aplicaciones como Facebook, Twitter e Instagram, sus padres ya te conocen y las cosas van bien, eres realmente feliz. Excepto que sigues revisando la cuenta de Insta de tu ex y viendo sus historias aunque sabes que recibirán una notificación de que lo has visto.

Es un hecho que los hombres fantasean con otras mujeres en la cama, pero las mujeres también lo hacen. Muchas de ellas fantasean con su ex y eso puede ser peor que imaginarse a celebridades, puesto que existe un apego emocional y realmente conocer a esa persona versus soñar despierto con una estrella porno.

De hecho, una encuesta de 2015 llevada a cabo por Medical Daily encontró que el 42% de los hombres y el 46% de las mujeres se han imaginado a otra persona mientras tenían relaciones sexuales y que el 15% de las féminas confesó pensar regularmente en acostarse con un ex durante su noviazgo actual.





Al respecto de este tema, el doctor e investigador en el Instituto Kinsey, Justin Lehmiller encuestó a 4175 estadounidenses de entre 18 y 87 años sobre sus fantasías sexuales para su libro "Tell me what you want" y les preguntó específicamente con quién fantaseaban.

Descubrió que aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres han fantaseado con una persona desconocida antes y que los hombres homosexuales / bi tienen más probabilidades de hacerlo (62%) que los heterosexuales, mientras que las mujeres heterosexuales (55%) tienen más probabilidades de haber fantaseado al respecto que las mujeres homosexuales/bi (57%).

"los hombres (independientemente de su orientación sexual) tienen más probabilidades de fantasear con las celebridades, las estrellas porno y sus ex que las mujeres. Del mismo modo, los hombres homosexuales y bisexuales tienen más probabilidades de fantasear con un amigo, mientras que las mujeres heterosexuales tienen menos probabilidades de haberlo hecho. Además, las minorías sexuales (independientemente del género) son las que tienen más probabilidades de tener fantasías inspiradas en cómics.

Por supuesto, también hay algunas similitudes importantes entre los grupos. Por ejemplo, casi todos los grupos de género y sexualidad representados aquí han fantaseado con una pareja actual, mientras que relativamente pocas personas han fantaseado con un político. Del mismo modo, la mayoría de las personas dicen que han fantaseado con un ex, una celebridad y una persona vaga y sin rostro en un momento u otro", explica Lehmiller.





Tal vez encuentres en la otra persona una cualidad que no tiene tu pareja actual, quizá sean sus modales, su forma de vestir, su aroma o su físico, pero mientras el pensamiento esté en tu cabeza, existe el peligro de que las fantasías de infidelidad se conviertan en engaños reales.

Sobre este tema, la doctora Susan Krauss recomienda que en lugar de tratar de luchar contra estos pensamientos, podría valer la pena tratar de examinar qué es lo que estaría causándolos.

"Si fantasea constantemente con la misma persona, ¿qué cualidades tiene ese otro individuo que siente que le falta a su pareja? Al permitirte explorar tus fantasías en lugar de luchar contra ellas, puedes obtener ideas que puedes compartir con tu pareja. No necesita mencionar las fantasías, pero puede hablar sobre lo que podrían representar", señala Krauss.

Recuerda que una buena comunicación es fundamental para cualquier relación y que hablando se entiende la gente. No guardes nada y díselo abiertamente. Esto puede generar un cambio.





Con información de psychologytoday.com, elitedaily.com, lehmiller.com, menshealth.com