Atar, vendar los ojos de la pareja, rasgar su ropa o tirar cosas, entre otras acciones, definirían este tipo de encuentros

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 03/02/2020

03/02/2020 15:26 hrs.

Querer probar algo nuevo, aburrimiento y el fin de representar una fantasía son las razones por las que las personas salen de su rutina e intentan el "sexo intenso", un acto que incluye acciones como vendar los ojos de la pareja, darle nalgadas o rasgar su ropa, de manera recíproca, para obtener un mayor placer.

Se trata de una de las cosas con las que la gente más fantasea y si lo vemos desde el lado travieso, el "spanking" cuenta como golpear y representa una de las actividades bondage más comunes.

En 2019, la tienda de juguetes sexuales Lovehoney realizó una encuesta a 4500 participantes y descubrió que al 75% de las mujeres y al 66% de los hombres les gusta el azotar el trasero de la otra persona mientras se encuentran en la cama.

¿Curioso, no?





Foto: pixabay.com





Puedes leer: 3 beneficios del sexo anal

¿Por qué fantaseamos con el "sexo intenso"?

Una investigación llevada a cabo por elementos del departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Estatal de Nueva York y del Departamento de Psicología de la Universidad de Redlands, en el cual se le preguntó a 734 universitarios de "La Gran Manzana" sobre sus actitudes y experiencias con el "sexo intenso" consensuado, en la que la mayoría de los estudiantes se identificaron como mujeres (77%), concluyó que el 51% de la muestra había tenido este tipo de relaciones sexuales, teniendo como comportamientos sexuales más frecuentes azotar (nalgadas), arrancar o rasgar la ropa, atar a su compañero o vendarle los ojos.

"La investigación sobre el comportamiento sexual a menudo caracteriza el sexo rudo como agresión sexual y como de naturaleza violenta o abusiva. En una muestra de 734 estudiantes universitarios masculinos y femeninos, examinamos el alcance de los actos sexuales rudos en las relaciones románticas, los desencadenantes de esos actos y cómo el sexo rudo difiere del sexo "típico". Se les preguntó a los participantes su definición de sexo rudo, preguntas sobre la agresión sexual y los comportamientos durante el sexo rudo y los comportamientos abusivos en la relación. Los resultados indican que el sexo rudo se desencadena por la curiosidad y la necesidad de novedad, y que tanto los hombres como las mujeres a menudo inician comportamientos sexuales rudos. El sexo duro consensuado generalmente produce poca violencia y solo lesiones superficiales como rasguños, contusiones y ronchas. El sexo rudo no se correlaciona con la violencia en la relación o el abuso. Sin embargo, los comportamientos sexuales ásperos aumentaron en situaciones que involucraban celos sexuales masculinos. Estar separado de una pareja sexual fue el segundo desencadenante más común para el sexo duro, especialmente para los hombres", menciona el artículo original.





Foto: wikipedia.org





También te puede interesar: 5 cosas incómodas que suceden durante el sexo

Al respecto, la doctora y co autora de "Different Loving: the World of Sexual Dominance & Submission", Gloria Brame, comenta que el gusto por las nalgadas "tiene más que ver con la deliciosa picadura y el delicioso calor y las deliciosas vibraciones que envía a toda la región".

De hecho, existe en el ser humano un deseo de alimentar su novedad sexual, ya que tanto hombres como mujeres tienden a cansarse de las rutinas sexuales, necesitando mezclar cosas para mantener la excitación sexual. A esto se le conoce como el "efecto Coolidge".

"Las nalgadas implican el uso de la palma de la mano contra la carne, generalmente la carne bien acolchada de las nalgas. Puede picar pero no causa dolor o daño grave. 'La sensación puede dar lugar a un aumento de adrenalina que puede aumentar la emoción y la sensación. "Además, el flujo sanguíneo adicional a la superficie de la piel que resulta de una bofetada juguetona hace que todos los receptores nerviosos de la piel sean más sensibles, mejorando la sensación de una caricia", precisó la doctora, psicóloga y directora clínica de la Clínica de terapia privada, Becky Spelman, al diario británico Metro.

El dolor también puede hacer que nos sintamos más cercanos. Así lo reveló otra indagación publicada en the Journal of Sexual Behavior, que explica que 58 practicantes sadomasoquistas (SM) que proporcionaron medidas fisiológicas de cortisol salival y testosterona (hormonas asociadas con el estrés y la dominación, respectivamente) y medidas psicológicas de la relación cercana antes y después de participar en actividades de SM que observaron escenas de bondage, privación sensorial, una variedad de estimulaciones dolorosas y placenteras, comunicación verbal y no verbal, expresiones de afecto y demostraciones de este. Los que estaban atados aumentaron significativamente su cortisol.

"Las participantes femeninas que estaban atadas, que recibían estimulación y que seguían órdenes también mostraron aumentos de testosterona durante las escenas. Después de eso, Los participantes que informaron que sus actividades de SM fueron bien mostraron reducciones en el estrés fisiológico (cortisol) y aumentos en la relación cercana. Entre los participantes que informaron que sus actividades de SM fueron mal, algunos mostraron disminuciones en la cercanía de la relación, mientras que otros mostraron aumentos", dijeron los autores.

En el caso de los alumnos encuestados por los elementos del departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Estatal de Nueva York y del Departamento de Psicología de la Universidad de Redlands, estos mencionaron que al tener "sexo intenso" los orgasmos eran más frecuentes e intensos, las parejas hacían más esfuerzos para satisfacerse mutuamente, el sexo era más excitante y el empuje era más vigoroso.

Además, las mujeres dijeron que tenían un orgasmo mucho más rápido cuando practicaban el "sexo duro".





Recuerda que cada persona es diferente y que deberás preguntarle a tu pareja antes de intentar cualquier acto sexual que se salga de lo "ordinario", respetando siempre sus gustos y preferencias.





Con información de link.springer.com, menshealth.com, metro.co.uk, ncbi.nlm.nih.gov, esquire.com