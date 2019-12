¿De dónde viene esta creencia?

26/12/2019

26/12/2019 14:54 hrs.

Todos lo hemos escuchado en alguna ocasión: "los gatos tienen siete vidas" o "los mininos tienen nueve vidas", pero ¿a qué se debe esta creencia?, ¿de dónde viene el mito?

¿En algún momento te ha surgido esa duda? La verdad es que se trata de una frase que tiene cientos de años difundiéndose y nadie sabe realmente por qué se dice, pero la idea principal es que deriva de su gran agilidad y destreza.

Piénsalo: ellos pueden lanzarse desde una gran altura y caer de pie aparentando que no pasó nada, pero si tú lo intentas quedas como puré (¡splat!).

¿Por qué creemos que los gatos tienen 7 vidas?:

No, no lo intentes, es bastante peligroso y podrías lastimarte. El hecho es que ellos no tienen más de una vida como tú, el vecino o los demás seres humanos. Sin embargo, su habilidad para salir de situaciones como caídas o accidentes graves sin ningún daño aparente, hace que creamos que resisten todo y tienen mucho más tiempo de vida que todos los demás.

Toda esta resistencia deriva de su anatomía (y sus sentidos) y aquí te explicamos la razón:

+ Empezaremos diciendo que ellos tienen algo que se llama "reflejo de corrección", lo cual les permite torcer sus cuerpos y caer sobre sus patitas con total seguridad.

+ Poseen flexibilidad en sus huesos y ligamentos, lo que les ayuda a sufrir lesiones mínimas de muchos accidentes diferentes.

+ Son familiares de las panteras y demás gatos, por lo que han evolucionado para vivir en los árboles y, por lo tanto, se han adaptado para conquistar las caídas

+ Y, por si fuera poco, tienen una gran superficie en comparación con su peso, lo que reduce la fuerza de aterrizaje.

Referirnos a este tema es bastante interesante, ya que la mención de las nueve vidas aparece hasta en "Romeo y Julieta":

"- Tybalt: ¿Qué quieres tener conmigo?

- Mercutio: Buen rey de los gatos, nada más que una de tus nueve vidas".

Incluso dentro de las divinidades de Egipto, se cree que Atum , antiguo dios del sol, tomaba la forma de un gato cuando viajaba al inframundo y que éste dio luz a otros ocho dioses, representando nueve vidas en una. Luego vino Bastet, diosa egipcia del hogar, lo doméstico, los secretos de las mujeres, los gatos, la fertilidad y el parto.

Ahí otra versión del origen de la frase.

Aunque es importante que sepas que es una oración que se conoce en varias partes del mundo, debes tener en cuenta que el número de vidas varía de una nación a otra y que hay culturas que le dan mucha importancia a los mininos, por lo que si vas a alguna de estas, puedes decir "las múltiples vidas de los gatos" y así te ahorras problemas (guiño, guiño).

