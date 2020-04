¿Cuántas personas desarrollarían complicaciones graves por COVID-19?

Se ha encontrado que alrededor del 25% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 requieren de atención en unidades de cuidados intensivos.

01/04/2020

01/04/2020 11:23 hrs.

La infección por el virus SARS-CoV2 que genera la COVID-19 genera distintos tipos de pacientes, los cuales requieren de distintas aproximaciones médicas y nutricionales. El SARS-CoV2 tiene una capacidad de contagio que se ha considerado relativamente alta, como reporta información publicada en International Journal of Infectious Diseases. Desde inicios de la epidemia se estimó un ritmo reproductivo básico de entre 2.24 a 3.38.

Cuando comienza la infección, es decir, durante la fase de incubación no se presentan síntomas dentro de los primeros dos a cuatro días y los síntomas más comunes hasta ahora identificados aparecen entre los cinco a 12 días posteriores al contagio; fiebre mayor a 38.5ºC, tos, fatiga y dificultad para respirar, según información publicada en The Lancet.

Como subraya información del Journal of the American Medical Association, no todos los pacientes infectados desarrollan síntomas, la mayoría presentan afecciones respiratorias que van de leves a moderadas y no requieren ningún tratamiento especial para recuperarse (81%).

En ese sentido, se ha encontrado que alrededor del 25% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 requieren de atención en unidades de cuidados intensivos, debido a diferentes complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), arritmias y shock.

Por lo anterior, los pacientes infectados con COVID-19 se clasifican en 4 categorías, conforme la forma en que se presenta la enfermedad:

1. Infectados que no presentan síntomas (asintomáticos)

2. Enfermos con síntomas y que permanecen en su domicilio (sintomáticos domiciliarios)

3. Pacientes hospitalizados fuera de las unidades de cuidados intensivos (fuera de la UCI)

4. Pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos.

De los últimos, están aquellos que requieren de oxígeno de alto flujo (oxigenoterapia), presión positiva bi- nivelada (NIPPV) o bien, ventilación mecánica.

La diferencia entre gripe normal y el COVID-19 es que el nuevo coronavirus comienza con fiebre, tos y odinofagia que es el dolor o ardor al tragar los alimentos.

Esto es lo que dice la OMS

Al respecto, los hallazgos son claros respecto a los síntomas y comportamiento de la enfermedad:

El 85% de los pacientes presentan formas leves o asintomáticas

10% de los pacientes presentan formas pulmonares.

La evidencia anterior, coincide con la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que una de cada seis personas que contraen la COVID-19 puede desarrollar enfermedad grave y dificultad para respirar, es decir complicaciones graves por COVID-19.

Son las personas mayores o aquellas con comorbilidades como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares las que tienen particularmente el riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con el nuevo coronavirus.

El 5% de los pacientes hacen formas graves como síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo cual hace necesario el uso de un respirador e incrementa la mortalidad que puede llegar hasta el 50% de los pacientes.

Finalmente, los pacientes positivos tendrán el virus durante 14 días, posteriormente es eliminado del cuerpo y las personas se recuperan.