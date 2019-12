Personas que usan emojis tienen más sexo: estudio

¡Hora de mandar caritas con corazoncillos en los ojos!

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 24/12/2019

24/12/2019 12:31 hrs.

Foto en portada: thesocialmediahat.com



Infantil, inmaduro, reductor de seriedad en los mensajes o potencializador de los sentimientos del emisor hacia el receptor: así puede parecer el uso de emojis (o las caritas que encontramos en las aplicaciones de mensajería de nuestros teléfonos celulares) en los mensajes que le mandamos a otras personas. Sin embargo, puede que no sea tan malo ser tan "expresivo" después de todo, ya que científicos descubrieron que las personas que usaron estas formas caricaturescas de expresión tuvieron más sexo y primeras citas que los que no las utilizaron.

Los investigadores del Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, de la Indiana University en Bloomington, Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que son mejores para comunicar el deseo.





Foto: commons.wikimedia.org

¿El uso de emojis potencializa nuestra vida sexual?

En total, los expertos realizaron dos indagaciones: en el Estudio 1, informaron sobre el uso de emoji con socios potenciales en una gran muestra de adultos solteros de EE. UU. Evaluaron cómo y por qué los solteros usan emojis con posibles parejas, así como si su uso de emoji se relaciona con tener más interacciones románticas y sexuales: más primeras citas y más comportamiento sexual durante el último año. En el Estudio 2, replicaron los hallazgos centrales del Estudio 1 y los ampliaron a una gama más amplia de medidas de conexión romántica y sexual.

Para el primero participaron 5.327 adultos estadounidenses solteros (2.991 mujeres; 2.335 hombres; 1 identificó el género como otro) y la edad varió de 18 a 94 años. El 86.8% se identificó como heterosexuales, el 9.6% como homosexuales o lesbianas y el 3.5% como bisexuales.

Todos los datos fueron recolectados a través de Internet.

"A los participantes se les preguntó: "¿Con qué frecuencia usa emojis / emoticones en sus mensajes de texto hasta la fecha?" Las opciones de respuesta fueron "Nunca las uso" (1), "Casi no las uso" (2), "Las uso regularmente , pero no en cada texto "(3)," Uso al menos uno en cada texto "(4) y" Uso más de uno en cada texto "(5).

Los participantes informaron por qué usan emojis / emoticones en mensajes de texto a un compañero de citas. Los motivos proporcionados fueron: "dan más personalidad a mis mensajes de texto", "es más fácil para mí expresar mis sentimientos", "es más rápido y más fácil que escribir un mensaje completo", y "está de moda y otras personas lo usan".

(...)

Llevamos a cabo dos regresiones lineales separadas: una para el número de fechas y otra para la frecuencia de sexo durante el año pasado. El uso de emoticones / emoji sirvió como la variable predictiva. También controlamos por edad y género. Todos los predictores estaban centrados en la media. Los resultados indicaron que los participantes que usaron emojis / emoticones con más frecuencia tuvieron más primeras citas y participaron en actividades sexuales con mayor frecuencia durante el último año", se puede leer en el estudio original publicado en el Journal Plos One.





Foto: piqsels.com

Para el segundo, cambiaron los participantes ya que estuvieron involucrados 275 adultos solteros estadounidenses (137 mujeres; 136 hombres; 2 que optaron por no informar su identidad de género) y la edad varió de 18 a 71 años.

"Los datos se recopilaron en el otoño de 2018. Reclutamos participantes a través de Mechanical Turk. Los criterios de inclusión eran tener al menos 18 años de edad, hablar inglés con fluidez, vivir en los Estados Unidos, no tener una relación romántica comprometida y participar actualmente en citas en línea a través de cualquier aplicación o sitio web.

(...)

A los participantes se les preguntó "¿Cuántas de sus interacciones diarias con otros están mediadas por computadora?" . Las respuestas fueron 1 = ninguna , 0% de mis interacciones diarias; 7 = todo el tiempo , el 100% de mis interacciones diarias.

(...)

La frecuencia del uso de emoji no se asoció significativamente con el número de primeras citas durante el año pasado ( p = .44). Sin embargo, aquellos que usaron emojis más a menudo con posibles fechas informaron una mayor cantidad de segundas / fechas de seguimiento, actividad sexual más frecuente durante el año pasado y una mayor cantidad de parejas sexuales durante el año pasado", dicen los expertos.

Así que ya lo sabes: si eres de los que mandan caritas "a tiro por viaje", puedes seguirlo haciendo sin culpa. La ciencia está de tu lado y solo falta que te pongas creativo en los siguientes textos que mandes.





