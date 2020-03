FOTOS: Así disfrutan los perros el que sus dueños trabajen desde casa

¡Son los más felices!

25/03/2020 18:34 hrs.

Es bastante común. Los perros se apegan tanto a sus dueños que cuando los últimos se separan, aunque sea por unos minutos, el can se vuelve loco. No le gusta estar solo. No lo soporta. Puede ser que haya sufrido una mala experiencia cuando se encontraba por su cuenta o que, debido a su edad, comience a presentar fallas cognitivas.

Cuando su cuidador regresa del trabajo, el lomito salta, ladra, da vueltitas y lo lame moviendo la colita como si fuera el momento más feliz de su vida.

Les gusta estar con nosotros y a nosotros nos gusta tenerlos cerca.

Por ello, ahora que muchas empresas han mandado a su personal a trabajar desde sus casas debido a la contingencia por covid-19, los canes han aprovechado para darle su amor a las personas que los cuidan. Y aquí les dejamos 5 fotos de este vínculo tan especial.

¿Cómo disfrutan los perros el que sus dueños hagan "home office"?:

Estas 5 fotos demuestran la felicidad que le da a los lomitos el que nos quedemos en casa con ellos:

1) "Estás en casa. Eso significa que me vas a lanzar la pelota, ¿verdad?": ¿Le dirías que "no" si te pone esa carita?





Foto: twitter.com/_trashfox

2) "Hola, humano. ¿Qué es eso del distanciamiento social?, ¿puedo lamerte la mano?": Si eres dueño de un lomito conocerás ese sentimiento tan bonito y tranquilizador de escuchar sus patitas acercándose a ti.

¿Qué se hace en estos casos?





Foto: reddit.com/user/tly0225





3) "No sé lo que hice, lamí la pantalla y se puso azul. Te amo": Los perritos son muy curiosos y si el tuyo es bien portado, puedes aprovechar para ponerle unos lentes y tomarle fotos como esta.





Foto: twitter.com/rexthetvterrier





4) "¡Holaaaaaaaaaaaaaaaaaa!": Las mascotas no siempre tienen la urgencia de hacer las cosas y sí, es posible que pase este incidente. ¡Miren la felicidad en su rostro!





Foto: twitter.com/Marie48727469





5) "¿Qué haces?, ¿Puedo ayudarte?": Trabajar con un perro encima de ti puede que no sea lo más cómodo del mundo, pero sin duda es algo dulce y adorable.

¡Quiere estar contigo siempre!