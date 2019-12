Perrito no se aleja de su cachorro muerto

Se niega a irse del cementerio en donde está enterrado su pequeño

Sucedió en Georgia hace algunos años. Cuatro, casi cinco, para ser exactos. Un chico llamado Hunter Cone, de entonces 15 primaveras, se encontraba en el cementerio Laurel Grove, en Savannah, para un proyecto de arte cuando se topó con el animal callejero que cuidaba el cuerpo de su cachorrito.

Al acercársele, el can huyó de temor, pero nunca abandonó la zona. Y es que al no estar acostumbrada a la gente, echaba a correr cada que veía que se le aproximaban, pero luego volvía al lugar donde aparentemente había sepultado a su recién nacido.

La depresión en los perros no es tan diferente a la que sentimos nosotros como seres humanos, aseguran los expertos, y si bien no se les puede preguntar para ver qué les pasa, algunos de sus síntomas son prácticamente los mismos: "Los perros se retirarán. Se vuelven inactivos. Sus hábitos alimenticios y de sueño a menudo cambian. No participan en las cosas que alguna vez disfrutaron ", explica el Doctor en Medicina Veterinaria y ex presidente de la Sociedad Veterinaria Americana de Comportamiento Animal, John Ciribassi.





Si se lo preguntaban, no, la perrita no era agresiva. Estaba ahí por duelo y porque no quería alejarse de su bebé recién fallecido.

"Cuando me acerqué se levantó y corrió. Está muy asustada [pero] no es agresiva en absoluto", dijo Cone y el Centro de Control Animal de Savannah Chatham precisó que conocían al lomito, pero que todavía no se la habían llevado.

Su dolor era evidente y la gente comenzó a ayudarla cuando se dio cuenta de la situación. Incluso una señora aseguró que ella se encargaba de alimentar a la perra, que merodeaba el cementerio desde septiembre del año anterior al que sucedieron los hechos.

"Los perros son realmente sensibles a los que los rodean y pueden responder dramáticamente a cambios perturbadores en sus vidas. Cuando ocurren cambios importantes en la vida, como mudarse, divorciarse o separarse, o la muerte de otra mascota en la casa, no es raro que los perros tengan un período observable de depresión", menciona la Veterinaria Jessica Vogelsang.

Al no tener a nadie debido a su situación de calle, se entiende que el apego que tenía con su cachorrito era tan grande que incluso después de que este había perdido la vida, la perrita seguía cuidándolo y rechazaba abandonarlo ahí a su suerte.





Dicen que ningún padre debe enterrar a sus hijos y al parecer, en el caso de los lomitos, este rezo también aplica. Nunca den por sentado el amor que sus padres tienen por ustedes.





