Las rupturas amorosas pueden ser muy dolorosas para las personas, pero en ocasiones es mejor terminar a seguir sufriendo por algo que ya no puede ser.

Razones comunes para dejar a una pareja de acuerdo a un estudio

Los investigadores de la Universidad de Utah y de la Universidad de Toronto; Geoff Macdonald, Elizabeth Page Gould y Samantha Joel realizaron una investigación para determinar las causas que llevan a las personas a dejar a una pareja.

Para ello efectuaron entrevistas a 400 personas que se estaban cuestionando si debían dejar a su pareja o seguir con la relación y con base en las respuestas concluyeron que son 50 los motivos más comunes que hacen que las personas decidan quedarse o dejar una relación.

Los investigadores reclutaron a un grupo de personas casadas y otras en relaciones pero no casadas entre las que había algunas que se encontraban en la disyuntiva de cortar o no con sus parejas y les realizaron una encuesta anónima sobre las razones específicas por las que se quedarían o no en la relación.

El resultado fue una lista de 27 razones diferentes para querer permanecer en una relación y 23 razones para querer irse. Las respuestas fueron bastantes similares entre los participantes casados y aquellos que estaban en una relación.

Las razones más comunes que eligieron las personas para dejar a la pareja fueron el hecho de que hubiera distanciamiento emocional, falta de apoyo y de intimidad emocional o física.

Pero, la causa más fuerte para pensar en dejar a la pareja fue la infidelidad, aunque esta puede o no concretarse al final, sí es que la que se consideró como el top para influir a la hora de decir dejar a la pareja.

(Foto: Freepik)

Algunas personas prefieren quedarse en una relación conflictiva que romper

Asimismo, se efectuó un estudio paralelo en el que se entrevistó a 200 personas que estaban considerando romper o divorciarse, de las cuales, la mitad consideró que prefería quedarse en una relación conflictiva porque permanecer en pareja implica menos esfuerzo que irse.

Resulta curioso que aunque estas personas dijeron que preferían quedarse, también fueron las que más inclinación tenían a romper, lo cual representa una ambivalencia común, según los estudios.

De igual forma, se efectuó una serie de entrevistas a parejas estables, se aplicó el mismo cuestionario durante ocho meses seguidos en donde se les preguntó si en ese momento se volverían a casar con su pareja y al principio todos dijeron que sí, pero luego hubo algunas variaciones.

Estas variaciones se registraron por los comportamientos que iban registrando mes con mes y tenían que ver con las características positivas o negativas de la otra persona, mientras más características negativas veían, más bajaba su aceptación y mientras más características positivas veían, más aumentaba su aceptación.

(Foto: Freepik)

Motivos para seguir con la pareja y para terminarla

Entre los motivos más comunes para seguir con la pareja estuvieron la intimidad emocional, la intimidad, la inversión hecha en la pareja y el sentido de obligación. También hubo algunas diferencias en el razonamiento por el cual permanecían en las relaciones las personas que estaban casadas y las que no. Los primeros se decantaron más por las responsabilidades familiares, el miedo a la incertidumbre o ciertas barreras logísticas; mientras que quienes no estaban casados apuntaban a aspectos de la personalidad de sus parejas, el disfrute o la intimidad con la otra persona.

(Con información de: Soy Carmín y La Vanguardia)