Existe una frase que dice; "el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra" y nunca mejor aplicado cuando se regresa con una ex pareja, pero, ¿qué es lo que atrae a las personas a regresar con su ex ? A continuación te lo decimos.

Terminar una relación no siempre significa que las cosas tengan que acabar mal entre las personas, en muchas ocasiones la distancia u otras razones de peso mayor hacen que las personas terminen un noviazgo pero existe la posibilidad de regresar si es que han terminado en buenos términos.

¿Qué atrae a las personas a regresar con su ex?

De acuerdo con datos del Instituto Gottman, la cantidad de parejas que se separan y vuelven a estar juntas llega al 50 por ciento.

La pandemia ha acelerado este proceso para algunos ya que medio de una crisis de salud global y encierros solitarios y sin sexo, muchas personas volvieron a acercarse a un ex con la esperanza de encontrar esa vieja chispa.

Una de las mayores ventajas de volver a entrar en una relación anterior es que la mayoría de las veces sabes en lo que te estás metiendo.

"Puede haber algunas ventajas reales de conocer bien a una pareja antes de volver a intentar una relación a largo plazo", dice Michael McNulty, terapeuta de parejas y formador en el Instituto Gottman, organización que estudia las relaciones.

Estas son algunas ventajas que las personas ven al volver con su ex pareja:

El regreso es más intenso

Volver con ex además de lo ´romántico´ que puede parecer, es sexualmente muy intenso. Esto se debe a que se activan ciertas hormonas (algo similar a lo que sucede con el sexo de reconciliación) que tienen que ver con un proceso químico en el cerebro, que hacen que los amantes se sientan más estimulados al recuperar algo que parecía perdido.

Volverán los amigos en común

Si tras la separación se volvió incómodo convivir con ciertos amigos que compartían ambos, la situación mejorará y se volverá a juntar el mismo grupo de amistades de antes. Igual evitarás tener que presentar a tu pareja nuevamente a tus padres y a tus amigos pues ya la conocerán.

No cometerán los mismos errores

El regresar con una anterior pareja es un acto de madurez que indica que pueden estar listos para dar pasos hacia la estabilidad. Si el motivo de ruptura anterior quedó claro, seguramente no se cometerán los mismos errores otra vez y la relación será más transparente y armoniosa.

Se conocen bien

Si deciden retomar la relación no tendrán que pasar el típico proceso de descubrir lo que les gusta al uno del otro, ni la cama ni en la vida cotidiana más allá del sexo. Ya no tendrás que descubrir cuáles son sus gustos ni que es lo que no le gusta.

Volver con tu ex, ¿por qué no?

De acuerdo a un estudio elaborado por la plataforma de citas online Exclusive Matchmaking en 2017, las relaciones que se retoman son algo más habitual de lo que las personas piensan. Además, el estudio arrojó que es totalmente posible volver a sentir amor real por una ex pareja y volver a reiniciar un romance donde se había quedado.

La ciencia indica que el tiempo más largo que debe estar separada una pareja que se ama, es por un período de 6 meses.

