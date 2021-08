Una de las teorías que se manejan sobre la ruptura de la pareja es que Belinda decidió pausar su relación con Nodal. Una fuente cercana a la pareja habría dicho a una revista que la cantante ha estado muy sensible y eso le ha llegado a afectar profundamente, por lo que pese a amar a su prometido, le pidió un tiempo para pensar las cosas.

¿Por qué Nodal tardaría más que Belinda en superar la ruptura amorosa?

Aunque todavía no se sabe si la pareja terminó o no, en caso de que el rompimiento se haya dado, Nodal tardaría más en superar a Belinda debido a que un estudio científico señala que los hombres tardan más en olvidar a sus ex parejas que las mujeres.

Un estudio de la Universidad neoyorquina de Binghamton y la londinense University College London analizó las diferencias entre los sexos en respuesta al fin de una relación amorosa.

Las mujeres al principio sufren más la ruptura

Los investigadores encontraron que las mujeres experimentaron un mayor dolor inmediatamente después de una ruptura amorosa pero se recuperaron emocionalmente antes que los hombres, que simplemente siguen adelante pero quizás nunca se reponen.

Los resultados de la investigación, sugieren que las mujeres sufren un mayor impacto emocional y físico tras la ruptura. Sin embargo, tienden a recuperarse antes y se vuelven emocionalmente más fuertes.

Los hombres posiblemente nunca superen una ruptura amorosa que ha sido dolorosa

La investigación señala que los hombres tienden a no recuperarse totalmente pero simplemente siguen adelante con su vida.

"El hombre probablemente sienta la pérdida profundamente y durante un período de tiempo muy largo a medida que comprende que debe volver a empezar a competir de nuevo para reemplazar lo que ha perdido", dijo Craig Morris, investigador de antropología en Binghamton University y líder del estudio.

De acuerdo con el líder del estudio, los hombres tienden a reaccionar ante una ruptura de una manera más autodestructiva. "Esto puede durar meses o años. Ellos tienden a ´seguir adelante´ con frecuencia con otra relación", dijo.

Hay rupturas amorosas que pueden ser muy dolorosas

Según Morris, la mayoría de las personas experimenta una media de tres rupturas amorosas antes de alcanzar los 30 años.

El investigador dice que al menos una dolerá lo suficiente como para afectar sustancialmente la calidad de vida durante semanas o meses.

"La gente pierde trabajos, los estudiantes no van a clases y algunos individuos pueden desarrollar patrones de comportamiento extremadamente destructivos después de una ruptura sentimental", dijo Morris.

Según el investigador, entender mejor estas respuestas pueden ayudar en el apoyo del dolor tras la ruptura de una relación y para tratar de mitigar sus efectos en individuos de alto riesgo.

