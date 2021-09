La menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales. Se diagnostica después de que transcurren doce meses sin que la mujer tenga un período menstrual. La menopausia puede producirse entre los 40 y 50 años, pero según Mayo Clinic, la edad promedio es a los 51 años.

El sexo ayuda a retrasar la menopausia precoz: estudio

Un estudio elaborado por la University College de Londres, señala que las mujeres que mantienen relaciones sexuales semanalmente o mensualmente tienen un menor riesgo de menopausia precoz en comparación con aquellas que lo hacen menos seguido.

Los resultados mostraron las mujeres que aseguraron mantener relaciones cada semana presentaban un 28 por ciento menos de experimentar la menopausia a cualquier edad, comparándolas con las que practicaban el sexo menos de una vez al mes.

En la investigación participaron 2 mil 936 mujeres en Estados Unidos y es el estudio más grande, diverso y representativo disponible para investigar aspectos de la transición a la menopausia.

Tras un período de seguimiento de 10 años, en el que se consideraron como actividad sexual las caricias, el contacto sexual, la masturbación y el sexo oral, un total de mil 324 mujeres (el 45 por ciento de las participantes) experimentaron una menopausia natural a una edad promedio de 52 años.

Para llegar a esta conclusión, las participantes respondieron preguntas sobre su vida sexual, como por ejemplo, si habían tenido relaciones sexuales con su pareja en los últimos seis meses, la frecuencia de las relaciones sexuales, incluso qué tipo de relaciones sexuales (sexo oral, contacto sexual o caricias en los últimos seis meses) y si se habían masturbado en los últimos seis meses. El patrón más frecuente de actividad sexual fue semanal (un 64 por ciento de las participantes).

Las mujeres que dijeron no tener vida sexual tan activa presentaron síntomas de menopausia precoz

Aunque ninguna de las mujeres había entrado en la menopausia, el 46 por ciento estaba en la perimenopausia temprana (comenzando a experimentar síntomas de la menopausia, como cambios en el ciclo menstrual y los sofocos) y el 54 por ciento era premenopáusica (con ciclos regulares y sin síntomas) de perimenopausia.

"Si una mujer no está teniendo relaciones sexuales y no hay posibilidad de embarazo, el cuerpo "elige" no invertir en la ovulación, ya que sería inútil, Podría ser una compenzación energética biológica entre invertir energía en la ovulación o invertir en otro lugar", dijo Megan Arnot, autora del estudio.