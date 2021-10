Con la edad, todo el cuerpo cambia. En los hombres, no es ningún secreto que la sexualidad también lo hace. A medida que la testosterona va disminuyendo, también son menores las ganas de tener sexo, toma más tiempo tener una erección, mantenerla y llegar a un orgasmo.

La disfunción eréctil es más común con los años y en algunos casos, se presentan problemas prostáticos, por lo que es una realidad que los años hacen que la vida sexual del hombre cambie.

¿El pene se encoge con la edad?

El aumento de peso y la acumulación de grasa en la parte baja del abdomen hacen que el pene se vea más pequeño, pero también es real que el miembro viril se encoje tanto en longitud como en grosor, debido a que las arterias pequeñas que lo irrigan se recubren de sustancias gracias.

A ese proceso se le llama arteriosclerosis, el cual, puede llevar a sufrir un ataque al corazón, por lo que si un hombre tiene problemas de impotencia, puede ser un signo de que hay problemas con el sistema cardiovascular.

(Foto: Freepik)

Pero tampoco debes alertarte demasiado ni tenerle miedo al envejecer, la disminución del tamaño no es mucha, pero sí se puede notar. Además debido al desgaste de las paredes que recubren el pene, las erecciones serán menos firmes.

El pene pierde sensibilidad con el paso de los años

Hay estudios que indican que con el tiempo, el pene se vuelve menos sensible. Esta es la razón por la cual el alcanzar una erección puede tomar más tiempo. Pero no te preocupes, eso no significa que no se pueda lograr, aunque si tienes algún problema relacionado con la disfunción eréctil, debes asistir con un especialista.

¿Cuándo acudir con un especialista?

Como te lo dijimos antes, con el paso de los años, el pene puede sufrir una pequeña disminución de su tamaño, pero también puede ser que sea mera apariencia y se deba a que subiste algunos kilos, pero debes acudir con un especialista si notas una curvatura anormal.

La Clínica Mayo señala que la enfermedad de Peyronie es una afección no cancerosa que resulta de tejido cicatrizal fibroso que se forma en el pene y causa erecciones curvas y dolorosas. Los penes varían en forma y tamaño, y tener una erección curvada no es necesariamente motivo de preocupación.

Pero la enfermedad Peyronie causa una curvatura significativa o dolor en algunos hombres. Esto puede impedir que tengas relaciones sexuales o puede dificultar la erección causando disfunción eréctil. En muchos hombres, esta enfermedad también causa estrés y ansiedad.

La enfermedad de Peyronie debe ser tratada por un especialista ya que rara vez desaparece por sí sola. El tratamiento temprano poco después de presentar la afección puede evitar que empeore o incluso mejorar los síntomas.

(Foto: Freepik)

Si tienes algún problema de disfunción eréctil también es fundamental que lo atiendas lo antes posible, recuerda que el pene puede tener algunos cambios con la edad, pero cualquier problema sexual que tengas debes tratarlo con un especialista.

(Con información de: Mayo Clinic y Vida y Salud)