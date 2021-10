El nuevo Superman será bisexual, ¿qué determina esta preferencia?

En el nuevo cómic, Jon Kent es reportero como sus padres y entabla amistad con un compañero de trabajo llamado Jay Nakamura, personaje con quien sostendrá una relación romántica.

DC Comics ha compartido una imagen en la que se observa a Kent y Nakamura dándose un beso y el guionista Tom Taylor dijo:

"No es un truco. Cuando me ofrecieron este trabajo, pensé: Si vamos a tener un nuevo Superman, sería una oportunidad perdida imaginarlo como otro salvador blanco heterosexual. Siempre he dicho que el mundo necesita héroes y todo el mundo necesita verse a sí mismo en sus héroes. El símbolo de Superman siempre se ha levantado en defensa de la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy este símbolo representa algo más. Hoy más personas pueden verse reflejadas en el superhéroe más poderoso de todos los cómics",